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«Образ космонавта в белом костюме, который никому не покажется. Лица своего не имеет». Фесиков – о нейтральном статусе

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Призер Олимпийских игр Сергей Фесиков в интервью «СЭ» оценил предложение Международного олимпийского комитета (МОК) вернуть российских спортсменов на международную арену под нейтральным статусом.

«Неоднозначный вопрос. Раньше кто-то боялся брать инициативу на себя, сейчас пошли подвижки. Проблема в том, что все хартии олимпийского кодекса либо переписаны, либо потеряли свою актуальность. На них никто не смотрит, не соблюдает. Это нарушение прав человека, спорт всегда был вне политической конъюнктуры, спортсмены были защищены. Сейчас мы видим, что спортсмены перестали быть защищенным звеном и мы больше не можем взаимодействовать на прежнем уровне как ранее. Спорт должен объединять, нежели разъединять. А текущие вбросы МОК о возможности вернуться на мировую арену под рядом условий – это весьма хитрая позиция…

На мой взгляд, ту сторону она вполне устраивает. Но вот нашу точно устроить не может. Спортсмен, который выступает непонятно под каким статусом опустив голову – разве это дело? Образ космонавта в белом костюме, который никому никогда не покажется. Не обозначать себя ни словами, ни образами, ни действиями. Он лица своего не имеет, тогда в чем вообще смысл выступать? Мы не спортсмены-беженцы», – сказал Фесиков.

Ранее Фесиков сообщил, что поступил в МГИМО на факультет международной спортивной дипломатии.

 
Сергей Фесиков. «Хочу стать человеком, который вернет наш спорт на международную орбиту». Пловец Фесиков ищет себя в спортивной дипломатии

 

Сергей Фесиков
МОК
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