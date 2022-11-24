Климент Колесников потерял один мировой рекорд. Но взял реванш и установил другой

Засчитает ли FINA достижение россиянина в Казани?

Двукратный призер Олимпийских игр Климент Колесников с мировым рекордом одержал победу на дистанции 50 м на спине на чемпионате России по плаванию на короткой воде. В Казани он проплыл дистанцию за 22,11 секунды. Предыдущий мировой рекорд — 22,22 секунды — был установлен французом Флораном Маноду в конце 2014 года на чемпионате мира в Дохе. Мировые рекорды с национальных чемпионатов в плавании засчитываются, но Международная федерация водных видов спорта (FINA) должна ратифицировать рекорд.

На всякий случай напомним, что турниры в плавании проводятся в двух видах бассейнов: 25-метровых и 50-метровых. Первые называются соревнованиями на короткой воде, вторые — на длинной. За счет большего числа поворотов результаты на короткой воде — быстрее. Поэтому в 1957 году FINA приняла решение регистрировать высшие мировые достижения только на длинной воде.

Поиск мотивации

Прошлый год был сверхуспешным для Климента Колесникова. Он завоевал серебро и бронзу Олимпийских игр в Токио, три золота и серебро на ЧЕ в Будапеште, четыре золота, серебро и бронзу на ЧМ на короткой воде в Абу-Даби, три золота, серебро и бронзу на ЧЕ на короткой воде в Казани. Да, это все за 12 месяцев.

В 2022 году Климент настраивался на отличные результаты ЧМ-2022 в столице Венгрии, но наших спортсменов туда не допустили. Россияне и белорусы были отстранены FINA от международных стартов как минимум до конца 2022 года.

И пока 17-летний румын Давид Попович творил историю в Будапеште, Колесников, Евгений Рылов, Антон Чупков и другие наши титулованные пловцы в июле участвовали в мультиспортивных Играх дружбы в Казани, которые собрали представителей из 16 стран. Алжир, Южная Корея, Тунис, Вьетнам и даже несколько представителей Европы.

Россияне уверенно доминировали над гостями, но не показывали сверхрезультатов. Колесников взял три золота (в том числе на 50 м на спине), но уступил на другой своей коронной дистанции — 50 м вольным стилем — 20-летнему представителю Новосибирской области Даниилу Маркову. Сам Климент объяснял это так: «У нас сейчас не стоит задача бить мировые рекорды, сверхзадач нет, — говорил спортсмен «СЭ». — Исходя из этого, настрой и подход к соревнованиям совсем другой. Если ты настраиваешься физически и подготовлен к тому, что плывешь на такие секунды, на которые до тебя никто не плавал, то у тебя общий настрой и настроение на старт совсем другие. Поднято все на максимум, достаешь из себя последние резервы. Сейчас же я в рабочем таком состоянии, когда со всеми ребятами в одном коллективе, понимаешь, кто на что готов, но ничего больше».

Главный же старт, по признанию Климента, состоялся для него на чемпионате России в той же Казани в конце апреля. Там Колесников выиграл заплывы на 50 и 100 м на спине, 50 м вольным стилем. Ложкой дегтя для него стало то, что американец Хантер Армстронг на проходящем в то же время чемпионате США побил его мировой рекорд на дистанции 50 м на спине. Рекорд россиянина держался с чемпионата Европы-2021, где он преодолел дистанцию за 23,80 секунды. Армстронг проплыл дистанцию за 23,71.

«Я шокирован своим результатом, — говорил Армстронг в конце апреля. — Знаете, Климент Колесников — один из самых быстрых в мире пловцов на этой дистанции. Обойти его — невероятное ощущение».

Впрочем, потеряв один мировой рекорд, Климент приобрел другой.

Климент Колесников. Всероссийская Федерация Плавания.

В мире узнают

На чемпионате России на короткой воде, который проходит в Казани, на дистанции 50 м на спине Колесников переписал достижение, которое восемь лет держалось за олимпийским чемпионом Лондона-2012, трехкратным призером Игр в Рио-2016 Флораном Маноду. «Рекорды мира нужно ставить, нужно бить, нужно прогрессировать, — отметил пловец журналистам. — Я настраивался, но не загонял себя лишними мыслями. По настроению понимал, что все может получиться. Надеюсь, что этот рекорд не так быстро побьют. Засчитают рекорд или нет? Не знаю. Этот вопрос нужно задавать не мне. Засчитают или не засчитают... С одной стороны, будет обидно, а с другой — результат есть результат. В мире о нем узнают».

Иного мнения придерживается известный комментатор Дмитрий Губерниев. «Рекорд есть, Климент Колесников молодец. Но всему остальному миру все равно на это, потому что Колесников нигде не выступает. Думаю, что у него в ближайшее время не будет шансов повторить собственный рекорд на международной арене», — сказал Губерниев «СЭ».