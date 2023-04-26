Синхронистки Колесниченко и Дорошко выиграли произвольную программу на чемпионате России

Сегодня, 18:24
Светлана Колесниченко и Майя Дорошко выиграли произвольную программу дуэтов на чемпионате России по синхронному плаванию.
Спортсменки набрали 98,7000 балла. Второе место заняли Алина Румянцева и Ольга Тютюник, набравшие 94,6333 балла, третьими стали Мария Козлова и Светлана Ходырева — 92,9000.
В произвольной программе смешанных дуэтов победили Олеся Платонова и Александр Мальцев (96,7000). Вторыми стали Александра Лямасова и Артур Коршунов (88,9333), третье место заняли Вероника Светлова и Захар Трофимов (88,9000).
Результаты в других дисциплинах:
женщины, техническая программа, соло:
1. Светлана Колесниченко (97,9808)
2. Василина Козырь, Белоруссия (94,5268)
3 Александра Кузнецова (93,2789)
4. Лаура Абдуллаева (90,6009)
мужчины, техническая программа, соло:
1. Захар Трофимов (85,8118)
2. Владимир Першин (84,3310)
3. Тимофей Марычев (78,0380)
Чемпионат России по синхронному плаванию проходит с 23 по 28 апреля в Казани.