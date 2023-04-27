Колесниченко — о Субботиной: «Не понимаю, что происходит. Пропускает весь сезон, а в следующем — Олимпиада»

Трехкратная олимпийская чемпионка Светлана Колесниченко в интервью «СЭ» ответила на вопрос, возможен ли вариант возвращения к совместным выступлениям с Варварой Субботиной в дуэте.

«Тут прежде всего Варю надо спрашивать. Мне кажется, этот вопрос сейчас вообще неактуален, вопрос ее возвращения. Потому что я не до конца понимаю, что происходит. Сейчас она полностью пропускает сезон. А это предолимпийский сезон, на следующий уже Олимпиада.

И что нам делать? Трудно себе представить, как выходить на Олимпиаду без должной подготовки. Поэтому, посмотрим. У меня нет вопросов и претензий к Варе, просто у меня с Майей сейчас уже свои цели и задачи», — сказала Колесниченко.

Отметим, что Светлана в Казани впервые выиграла ЧР в дуэте с новой партнершей Майей Дорошко.