ATP завершила расследование по делу Зверева и не выявила достаточных доказательств в домашнем насилии

ATP завершила расследование в отношении немецкого теннисиста Александра Зверева, которого бывшая девушка Ольга Шарипова обвинила в домашнем насилии.

Как сообщается, организация не обнаружила достаточных доказательств, подтверждающих обвинения в жестоком обращении. Никакие дисциплинарные меры против немца не будут приниматься.

«Расследование проводилось сторонней компанией The Lake Forest Group (LFG) под руководством основателя и главного исполнительного директора Г. Майкла Вердена и Дженнифер Маковяк.

LFG провела обширные интервью с Шариповой и Зверевым, а также с 24 другими лицами, включая родственников и друзей, теннисистов и других лиц, связанных с ATP Tour. В ходе расследования были изучены материалы, предоставленные как Шариповой, так и Зверевым, включая текстовые сообщения, аудиофайлы и фотографии.

После исчерпывающего 15-месячного процесса LFG представила ATP полный отчет. На основании отсутствия достоверных доказательств и свидетельств очевидцев, а также противоречивых заявлений Шариповой, Зверева и других опрошенных, расследование не смогло подтвердить обвинения в злоупотреблениях или установить, что имели место нарушения правил ATP о правонарушениях на площадке или крупных правонарушениях игроков», — говорится в заявлении ATP.

В настоящий момент Зверев занимает 14-е место в рейтинге ATP. На его счету 21 победа в турнирах ATP (из них 19 в одиночном разряде).