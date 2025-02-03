Циципас вышел во второй круг турнира в Роттердаме

Сегодня, 18:16
Грек Стефанос Циципас победил француза Арольда Майо в первом круге турнира в Роттердаме — 6:1, 7:5.
Матч длился 1 час 24 минуты. Циципас реализовал 3 из 13 брейк-пойнтов.
12-я ракетка мира во втором круге встретится с победителем матча Маттео Берреттини (Италия) — Таллон Грикспур (Нидерланды).
Роттердам (Нидерланды)
Турнир ATP ABN AMRO Open
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Хуберт Хуркач (Польша, 8) — Флавио Коболли (Италия) — 6:3, 6:2
Стефанос Циципас (Греция, 6) — Арольд Майо (Франция, Q) — 6:1, 7:5