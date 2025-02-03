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Сегодня, 18:16

Циципас вышел во второй круг турнира в Роттердаме

Руслан Минаев
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Грек Стефанос Циципас победил француза Арольда Майо в первом круге турнира в Роттердаме — 6:1, 7:5.

Матч длился 1 час 24 минуты. Циципас реализовал 3 из 13 брейк-пойнтов.

12-я ракетка мира во втором круге встретится с победителем матча Маттео Берреттини (Италия) — Таллон Грикспур (Нидерланды).

Роттердам (Нидерланды)

Турнир ATP ABN AMRO Open

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Хуберт Хуркач (Польша, 8) — Флавио Коболли (Италия) — 6:3, 6:2

Стефанос Циципас (Греция, 6) — Арольд Майо (Франция, Q) — 6:1, 7:5

Стефанос Циципас
Хуберт Хуркач
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