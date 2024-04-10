Медведев обыграл француза Монфиса во втором круге турнира в Монте-Карло

Российский теннисист Даниил Медведев победил француза Гаэля Монфиса во втором круге «мастерса» в Монте-Карло.

Матч завершился со счетом 6:2, 6:4. Спортсмены провели на корте 1 час 29 минут. Во второй партии россиянин уступал со счетом 1:4, но сумел отыграться.

4-я ракетка мира Медведев ни разу не подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету 40-й ракетки мира Монфиса 2 эйса, ни одной двойной и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

Отметим, что во время матча Медведев был недоволен решением линейного судьи.

Медведев впервые на грунте победил французского теннисиста из топ-400 мирового рейтинга — 1 победа и 10 поражений.

В третьем круге турнир 28-летний россиянин сыграет с соотечественником Кареном Хачановым.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 950 575 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 4) — Гаэль Монфис (Франция, WC) — 6:2, 6:4