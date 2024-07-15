Котов обыграл Гарина и вышел во второй круг турнира в Бостаде

Российский теннисист Павел Котов в первом круге турнира в Бостаде обыграл чилийца Кристиана Гарина со счетом 6:4, 6:7 (6:8), 6:1. Встреча продолжалась 2 часа 34 минуты. На счету 25-летнего россиянина 5 эйсов, двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 7. Во втором круге Котов встретится с победителем матча Люка Ван Аш (Франция) — Победитель квалификации. Бостад (Швеция) Турнир ATP Nordea Open Призовой фонд 579 320 евро Открытые корты, грунт Одиночный разряд Первый круг Павел Котов (Россия, 8) — Кристиан Гарин (Чили) — 6:4, 6:7 (6:8), 6:1