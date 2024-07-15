Котов обыграл Гарина и вышел во второй круг турнира в Бостаде

Сегодня, 20:55
Российский теннисист Павел Котов в первом круге турнира в Бостаде обыграл чилийца Кристиана Гарина со счетом 6:4, 6:7 (6:8), 6:1.
Встреча продолжалась 2 часа 34 минуты. На счету 25-летнего россиянина 5 эйсов, двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.
Во втором круге Котов встретится с победителем матча Люка Ван Аш (Франция) — Победитель квалификации.
Бостад (Швеция)
Турнир ATP Nordea Open
Призовой фонд 579 320 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Павел Котов (Россия, 8) — Кристиан Гарин (Чили) — 6:4, 6:7 (6:8), 6:1