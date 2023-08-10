Макдональд впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»

Американский теннисист Маккензи Макдональд обыграл канадца Милоша Раонича в третьем круге «Мастерса» в Торонто — 6:3, 6:3. Спортсмены провели на корте 1 час 8 минут.

32-летний Раонич 9 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и не реализовал два заработанных брейк-пойнта. На счету 59-й ракетки мира Макдональда 5 эйсов, 2 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.

28-летний американец впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса». Его следующим соперником станет победитель матча Алехандро Давидович Фокина (Испания) — Каспер Рууд (Норвегия, 3).

Торонто (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 6 600 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Маккензи Макдональд (США) — Милош Раонич (Канада, WC) — 6:3, 6:3