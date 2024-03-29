Медведев уступил Синнеру в полуфинале «мастерса» в Майами и не смог защитить титул

Российский теннисист Даниил Медведев в двух сетах уступил итальянцу Яннику Синнеру в полуфинальном матче «мастерса» в Майами.

Третья ракетка мира одолел россиянина за 1 час 10 минут со счетом 6:1, 6:2. Медведев 3 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трех заработанных. На счету Синнера 7 эйсов, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.

В прошлом году российский и итальянский теннисист играли друг с другом в финале турнира в Майами. Тогда победителем «мастерса» стал Медведев. После этой встречи ему ни разу не удалось обыграть Синнера, но Даниил все еще ведет в личных противостояниях (6-5).

Итальянец вышел в 17-й финал турнира АТР в карьере. Он разыграет трофей в Майами с победителем пары Григор Димитров (Болгария, 11) — Александр Зверев (Германия, 4).

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Янник Синнер (Италия, 2) — Даниил Медведев (Россия, 3) — 6:1, 6:2

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В финале итальянец сыграет с Григором Димитровым. Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают Синнера безоговорочным фаворитом. Его победа оценена коэффициентом 1.25, что примерно 80% вероятности исхода. А триумф болгарина котируется за 4.15 (20%).