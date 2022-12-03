Надаль сделал заявление относительно своего будущего

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль заявил, что, скорее всего, больше не сыграет в Мексике.

«Скорее всего, это будет последний раз, когда я играю в Мексике. Турнира в Акапулько 2023 года нет в моем календаре, а сезон-2024 кажется таким далеким. Сейчас самое время насладиться этим моментом в полной мере и сыграть в знаковой обстановке.

Для меня сейчас самое главное — суметь попасть на важные турниры и оставаться в хорошей физической форме. Я продолжаю получать удовольствие изо дня в день, и у меня по-прежнему есть цели в профессиональном теннисе. Я буду пытаться достичь их, пока мое тело и разум не скажет «достаточно», — приводит Ubi Tennis слова Надаля.

2 декабря испанский теннисист обыграл норвежца Каспера Рууда в выставочном матче в Мехико (Мексика).