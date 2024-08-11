Рублев обыграл Синнера в четвертьфинале турнира в Монреале

Россиянин Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира ATP в Монреале (Канада).

В четвертьфинале теннисист победил первую ракетку мира Янника Синнера в трех сетах — 6:3, 1:6, 6:2.

Соперником Рублева в полуфинале станет победитель матча Маттео Арнальди (Италия) — Кеи Нисикори (Япония).

Монреаль (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 6 795 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Андрей Рублев (Россия, 5) — Янник Синнер (Италия, 1) — 6:3, 1:6, 6:2