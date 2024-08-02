Рублев пробился в 1/4 финала турнира в Вашингтоне

Сегодня, 06:52
Российский теннисист Андрей Рублев победил в третьем круге турнира в Вашингтоне. В двух сетах он выиграл у француза Артура Риндеркнеха — 7:6 (7:4), 6:4.
Матч продолжался 1 час 29 минут. 26-летний россиянин 19 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 18 подач навылет, 3 двойные ошибки и 0 реализованных брейк-пойнтов (из 2).
В четвертьфинале Рублев встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо, который выиграл у Александра Ковачевича — 7:6 (7:3), 4:6, 6:3.
Вашингтон (США)
Турнир ATP Mubadala Citi DC Open
Призовой фонд 2 100 230 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Андрей Рублев (Россия, 1) — Артур Риндеркнех (Франция) — 7:6 (7:4), 6:4
Фрэнсис Тиафо (США) — Александр Ковачевич (США) — 7:6 (7:3), 4:6, 6:3