Рублев пробился в 1/4 финала турнира в Вашингтоне

Российский теннисист Андрей Рублев победил в третьем круге турнира в Вашингтоне. В двух сетах он выиграл у француза Артура Риндеркнеха — 7:6 (7:4), 6:4.

Матч продолжался 1 час 29 минут. 26-летний россиянин 19 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 18 подач навылет, 3 двойные ошибки и 0 реализованных брейк-пойнтов (из 2).

В четвертьфинале Рублев встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо, который выиграл у Александра Ковачевича — 7:6 (7:3), 4:6, 6:3.

Вашингтон (США)

Турнир ATP Mubadala Citi DC Open

Призовой фонд 2 100 230 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Андрей Рублев (Россия, 1) — Артур Риндеркнех (Франция) — 7:6 (7:4), 6:4

Фрэнсис Тиафо (США) — Александр Ковачевич (США) — 7:6 (7:3), 4:6, 6:3