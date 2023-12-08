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ATP

8 декабря, 23:12

Рублев выложил совместное фото с отстраненным за допинг Погба

Алина Савинова
Андрей Рублев и Поль Погба.
Фото Соцсети
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Российский теннисист Андрей Рублев опубликовал в соцсетях фотографию из тренажерного зала с полузащитником «Ювентуса» Полем Погба.

Погба с сентября отстранен от футбольной деятельности и не тренируется с «Ювентусом».

11 сентября стало известно, что футболист сдал положительный допинг-тест после матча с «Удинезе» (3:0) в 1-м туре итальянской серии А. Повторный допинг-тест также дал положительный результат.

В декабре антидопинговая прокуратура запросила четырехлетнюю дисквалификацию для французского полузащитника. А сегодня стало известно, что «Ювентус» готовится расторгнуть контракт с игроком.

Поль Погба
Андрей Рублев
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