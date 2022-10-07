Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 08:22

Тиафо обыграл Кецмановича и вышел в полуфинал турнира в Токио

Сергей Разин
корреспондент

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо в четвертьфинале турнира в Токио обыграл серба Миомира Кецмановича со счетом 6:0, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 10 минут. На счету американца 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта.

В полуфинале 19-я ракетка мира встретится с победителем матча Педро Мартинес (Испания) — Квон Сун Ву (Корея).

Токио (Япония)

Турнир ATP Rakuten Japan Open Tennis Championships

Призовой фонд 1 953 285 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Фрэнсис Тиафо (США, 4) — Миомир Кецманович (Сербия) — 6:0, 6:4

0
Читайте также
Деннис Лахтер: «Аршавин — душный. Венгер называл его «гребаный гном»
Овечкин VS Гретцки: великая погоня
Зеленский призвал НАТО нанести «превентивные» удары по России
В Госдепе рассказали об ответе США на решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти
Эксперты оценили последствия новых антироссийских санкций
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Селиваненко — об игре Хачанова с Чиличем: «Карен сыграл очень дисциплинированно и четко»