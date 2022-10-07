Тиафо обыграл Кецмановича и вышел в полуфинал турнира в Токио

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо в четвертьфинале турнира в Токио обыграл серба Миомира Кецмановича со счетом 6:0, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 10 минут. На счету американца 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта. В полуфинале 19-я ракетка мира встретится с победителем матча Педро Мартинес (Испания) — Квон Сун Ву (Корея). Токио (Япония) Турнир ATP Rakuten Japan Open Tennis Championships Призовой фонд 1 953 285 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Четвертьфинал Фрэнсис Тиафо (США, 4) — Миомир Кецманович (Сербия) — 6:0, 6:4