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Сегодня, 16:45

Рублев проиграл два матча за два дня. Тяжелый сезон для Андрея

Рублев проиграл Гирону в первом круге турнира в Галле
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Андрей Рублев.
Фото AFP
Андрей Рублев.
Фото AFP
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Второй номер российского рейтинга потерял почти 300 очков перед Уимблдоном.

Галле (Германия)
Открытые корты, трава
ATP-500
Первый круг
Маркос Гирон (США) — Андрей Рублев (Россия, 4) — 6:4, 7:6 (7:5)

Андрей Рублев покидает Галле в плохом настроении. Андрей проиграл второй матч подряд не самому топовому сопернику и в ближайший понедельник, 24 июня, потеряет 290 очков в рейтинге. Напомним, что в прошлом году на травяных кортах Германии 26-летний москвич дошел до финала, где в упорной борьбе уступил Александру Бублику. Сейчас вылет в первом круге от 53-й ракетки мира Маркоса Гирона.

Провал на тай-брейке

Гирон играл с Рублевым пять недель назад. На «мастерсе» в Риме Маркос выиграл первый сет, а в решающей партии вышел подавать на матч (5:4). Однако Андрей смог сделать обратный брейк и забрать оставшиеся геймы третьего сета. После матча россиянин признался, что он заслужил поражение, выплеснув много эмоций, но успех в 10-м гейме позволила ему поверить в себя. Правда, тот трехсетовый триллер отнял у Рублева так много сил, что через два дня он проиграл представителю Франции Александру Мюллеру.

В Италии Андрей играл с Гироном после болезни. Сейчас он также был не в лучшем состоянии. Довольно ранний вылет с «Ролан Гаррос» (в третьем круге в трех партиях уступил Маттео Арнальди) и решение пропустить Олимпиаду-2024. Мать Андрея Марина Марьенко говорила о проблемах со здоровьем, но менеджер игрока Софья Тартакова опровергла эту информацию («никаких операций не нужно. С горлом тоже все хорошо, история в Мадриде — она в Мадриде и закончилась»). Дело скорее в мотивации (у игрока уже есть золото Игр в миксте) и тяжелом календаре.

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Хотя в том же Галле Андрей заявился еще и в парном разряде со своим близким другом Александром Зверевым. Однако их дебютный матч в дуэте не удался. Парни уступили Яннику Ханфману и Доминику Кепферу. На следующий день Рублев вышел на матч с Гироном первым запуском и выглядел очень неубедительно в первой партии. Американец быстро оформил брейк и практически не дал шансов россиянину на своей подаче (за весь сет у Рублева был только один брейк-пойнт, у Маркоса — три).

Вторая партия и вовсе началась с провала. Гирон под ноль взял подачу Рублева, а следом закрепил преимущество (2:0). В третьем гейме Андрей пожаловался на обувь, которая плохо скользит на травяном покрытии. Видимо, новый бренд, с которым игрок начал сотрудничать с «Ролан Гаррос» — 2024, пока не так привычен Рублеву. При счете 1:3 Андрей немного помедитировал, но после этого чуть второй раз не отдал подачу соперника. Маркос имел два брейк-пойнта (вытащил один невероятный мяч, поймав оппонента на противоходе), но вовремя у россиянина пошла первая подача.

Этот момент придал энергии Рубло. Он сделал обратный брейк — также под ноль (3:3). Однако развить успех не удалось, хотя американец и предоставил для этого мини-возможность. В 11-м гейме он начал с 0:30, но затем выиграл четыре мяча подряд. Так дело дошло до тай-брейка. Увы, но на нем с позиции силы действовал именно Маркос. Одна невынужденная ошибка Рублева выбила российского теннисиста из колеи, и спустя несколько минут Гирон имел четыре матчбола. Впрочем, американец никогда не был большим специалистом на травяном покрытии, а в решающий момент с игроком элиты занервничал. Андрей смог отыграть три матчбола и вышел подавать, но в довольной легкой ситуации пробил в аут. После этого Рублев кинул ракетку в корт и смачно выругался. Впрочем, он нашел в себе силы поздравить соперника со значимой победой.

Андрей Рублев.
Фото AFP

Конкуренция

Россиянин не защитил 290 очков за прошлогодний финал, но при любом раскладе останется шестым по итогам недели. В целом этот год получается скомканным для Андрея. Да, есть титулы на «мастерсе» в Мадриде и турнире ATP-250 в Гонконге, но с другой стороны — четыре поражения подряд в период с марта по апрель, неприятный инцидент в Дубае, где после конфликта с линейным судьей Рублева дисквалифицировали и сняли рейтинговые очки, два поражения сейчас... Возможно, это как-то связано с психологией.

«Мне надо найти баланс эмоций, — 2,5 месяца назад рассуждал в интервью «СЭ» вторая ракетка России. — Я человек эмоциональный, и когда эмоций слишком много, то они могут разрушить меня на корте. А когда слишком мало и я чрезмерно спокоен, то не могу завестись. Все время ищу эту эмоциональную энергию, потому что это позволяет моей игре становиться лучше. Даже в большей степени, чем физическое состояние или тактика».

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Также Андрей отмечал, что уровень игроков в туре заметно выровнялся.

«Теннис сейчас очень сильно улучшился и подравнялся. Все играют на сумасшедшей скорости, все бьют с бешеной силой — что справа, что слева. Намного больше стало игроков, которые подают по 220 километров в час. Когда с такими играешь — каждому можно проиграть и у каждого выиграть. От этого увеличивается конкуренция. Раньше были явно топовые игроки и большая разница между ними и всеми остальными. А сейчас возьмем, например, пример Саши Бублика. Не помню, на каком месте в рейтинге он сейчас стоит, входит ли в двадцатку, но помню, что в конце прошлого года он стоял то ли тридцатым, то ли даже сороковым. А уровень у него такой, что он на каком-нибудь харде в зале или на траве может спокойно обыграть любого топ-игрока. И таких игроков полно — которые стоят где-то сороковыми-пятидесятыми, но могут выдать один матч, либо турнир, либо месяц, когда могут обыгрывать любого. Раньше представить себе такое было нельзя. Поэтому мне трудно сказать, к чему такое увеличение конкуренции приведет».

Будем надеяться, что ранний вылет в Галле позволит Андрею лучше подготовиться к Уимблдону, где ему надо защищать четвертьфинал.

Андрей Рублев
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