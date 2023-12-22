Медведев принес российской команде первую победу в Абу-Даби. «Орлы» сохранили шансы на финал

22 декабря, 23:20
World Tennis League 2023. Групповой этап. Второй тур
«Орлы» — «Ястребы» — 31:28
Андрей Рублев/Мирра Андреева — Хуберт Хуркач/Ига Свентек — 2:6
Мирра Андреева/София Кенин — Ига Свентек/Каролин Гарсия — 6:4
Даниил Медведев/Андрей Рублев — Хуберт Хуркач/Каспер Рууд — 7:6 (7:1)
София Кенин — Каролин Гарсия — 7:5
Даниил Медведев — Хуберт Хуркач — 6:7 (4:7)
Решающий тай-брейк. Даниил Медведев — Хуберт Хуркач — 10:4
Российская команда одержала первую победу на теннисном турнире World Tennis League в Абу-Даби. «Орлы» в составе Даниила Медведева, Андрея Рублева, Мирры Андреевой и примкнувшей к ним рожденной в Москве американки Софии Кенин в своем втором матче справились с «Ястребами» во главе с поляками Игой Свентек и Хубертом Хуркачем. Причем Мирра, пусть и в парной встрече, впервые переиграла лидера рейтинга WTA Свентек, а общую победу, пусть и не без нервотрепки, принес Медведев.
Напомним, что в данном выставочном турнире принимают участие четыре коллектива с птичьими названиями — «Орлы», «Ястребы», «Соколы» и «Коршуны». В стартовой встрече российские «Орлы» уступили «Коршунам», так что второе поражение подряд практически лишило бы их шансов на финал, в котором 24 декабря по итогам групповой стадии сыграют два лучших коллектива. И дебют встречи, прямо скажем, оптимизму не особо способствовал. Смешанная пара в составе Андреевой и олимпийского чемпиона в миксте Андрея Рублева с треском проиграл Хуркачу и Свентек.
Поскольку по регламенту Мировой теннисной лиги считается каждый выигранный гейм, фору соперникам россияне дали серьезную — сразу четыре очка. Но затем начали постепенно отыгрываться. Надо отдать должное Мирре — после неудачного первого игрового дня (поражения в женской паре и в одиночке от Арины Соболенко из Белоруссии), а также провального микста она нашла в себе силы на пару. Порадовала и Кенин — экс-чемпионка Australian Open выглядела на корте весьма уверенно.
Как следствие, при 3:3 во встрече со Свентек и француженкой Каролин Гарсией Мирра и София сделали брейк, а затем и довели парный поединок до победы. Этот успех явно порадовал Андрееву — 16-летняя восходящая звездочка из России заулыбалась. Видимо, осознав, что и в такой солидной компании способна добиваться результатов.
Тем не менее, «Орлы» все еще уступали. Сокращать отставание продолжили Рублев с Медведевым. Причем россияне быстро отдали подачу Андрея в парной встрече с Хуркачем и именинником Каспером Руудом (норвежцу «стукнуло» 25). Мало того, уступали на своей подаче 1:3, 0:30, но вовремя встрепенулись. Сперва сравняли счет по геймам, а затем, пусть и на тай-брейке, додавили оппонентов. Играли все ребята с улыбками на лицах, но розыгрыши получались очень зрелищными — перестрелки у сетки, сумасшедшие спасения и суперудары. В одном из эпизодов Рууд так увлекся, что, бросившись за уходящим мячом, едва не травмировал руку. Но обошлось.
После этого локального успеха россияне пели друг другу дифирамбы. «В начале матча мне было очень сложно нащупать ритм, я допускал много брака, но затем заставил себя играть лучше. Мне надо было просто помочь Андрею, который является хорошим парным игроком, победить», — говорил Медведев. «Даниил сегодня был великолепен, в концовке он выиграл все ключевые розыгрыши», — не остался в долгу Рублев.
После того, как Кенин справилась с Гарсией в одиночке, на решающий матч вышли Медведев и Хуркач. Даниилу было достаточно для общей победы просто выиграть, а в случае поражения на тай-брейке счет сравнивался, и тогда по регламенту игрался решающий супертайбрейк до 10 очков. Что ж, Даниил вновь начал не шибко здорово, мгновенно отдав подачу. Но, к счастью, уже в следующем гейме поляк ответил любезностью на любезность, и счет сравнялся.
Россиянин на корте выглядел все увереннее и увереннее, что и неудивительно — это был первый выставочный одиночный матч Даниила в это межсезонье, ему требовалось время нащупать ритм. В итоге Медведев хорошо подавал, а на приеме создавал сложности Хуркачу. Однако сделать еще один брейк ему не удалось, пусть при 6:5 в его пользу на подаче Хуберта россиянин имел тройной матчбол. Вот только реализация подкачала, а на тай-брейке несколько ошибок Даниила позволили сопернику взять сет и сравнять счет.
К счастью, для российских «Орлов» на заключительном супертайбрейке Медведев заиграл как надо и победил за явным преимуществом, даже без особой нервотрепки. Таким образом, «Орлы» праздновали успех, и теперь третья встреча с «Соколами» Елены Рыбакиной, Сораны Кирсти, Тейлора Фрица и Сумита Нагаля по сути станет для них решающей. Победа с любым счетом выведет россиян в финал, где в таком случае они сыграют матч-реванш с «Коршунами» во главе с Соболенко, у которых уже две победы в двух встречах и гарантированная путевка в решающую стадию. Но если выиграют «Соколы», именно они получат право оспаривать трофей в матче с «Коршунами».