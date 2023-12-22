Медведев принес российской команде первую победу в Абу-Даби. «Орлы» сохранили шансы на финал

Мирра Андреева обыграла первую ракетку мира, пусть и в паре.

World Tennis League 2023. Групповой этап. Второй тур

«Орлы» — «Ястребы» — 31:28

Андрей Рублев/Мирра Андреева — Хуберт Хуркач/Ига Свентек — 2:6

Мирра Андреева/София Кенин — Ига Свентек/Каролин Гарсия — 6:4

Даниил Медведев/Андрей Рублев — Хуберт Хуркач/Каспер Рууд — 7:6 (7:1)

София Кенин — Каролин Гарсия — 7:5

Даниил Медведев — Хуберт Хуркач — 6:7 (4:7)

Решающий тай-брейк. Даниил Медведев — Хуберт Хуркач — 10:4

Российская команда одержала первую победу на теннисном турнире World Tennis League в Абу-Даби. «Орлы» в составе Даниила Медведева, Андрея Рублева, Мирры Андреевой и примкнувшей к ним рожденной в Москве американки Софии Кенин в своем втором матче справились с «Ястребами» во главе с поляками Игой Свентек и Хубертом Хуркачем. Причем Мирра, пусть и в парной встрече, впервые переиграла лидера рейтинга WTA Свентек, а общую победу, пусть и не без нервотрепки, принес Медведев.

Мирра реабилитировалась

Напомним, что в данном выставочном турнире принимают участие четыре коллектива с птичьими названиями — «Орлы», «Ястребы», «Соколы» и «Коршуны». В стартовой встрече российские «Орлы» уступили «Коршунам», так что второе поражение подряд практически лишило бы их шансов на финал, в котором 24 декабря по итогам групповой стадии сыграют два лучших коллектива. И дебют встречи, прямо скажем, оптимизму не особо способствовал. Смешанная пара в составе Андреевой и олимпийского чемпиона в миксте Андрея Рублева с треском проиграл Хуркачу и Свентек.

Поскольку по регламенту Мировой теннисной лиги считается каждый выигранный гейм, фору соперникам россияне дали серьезную — сразу четыре очка. Но затем начали постепенно отыгрываться. Надо отдать должное Мирре — после неудачного первого игрового дня (поражения в женской паре и в одиночке от Арины Соболенко из Белоруссии), а также провального микста она нашла в себе силы на пару. Порадовала и Кенин — экс-чемпионка Australian Open выглядела на корте весьма уверенно.

Мирра Андреева. Фото Global Look Press

Как следствие, при 3:3 во встрече со Свентек и француженкой Каролин Гарсией Мирра и София сделали брейк, а затем и довели парный поединок до победы. Этот успех явно порадовал Андрееву — 16-летняя восходящая звездочка из России заулыбалась. Видимо, осознав, что и в такой солидной компании способна добиваться результатов.

Тем не менее, «Орлы» все еще уступали. Сокращать отставание продолжили Рублев с Медведевым. Причем россияне быстро отдали подачу Андрея в парной встрече с Хуркачем и именинником Каспером Руудом (норвежцу «стукнуло» 25). Мало того, уступали на своей подаче 1:3, 0:30, но вовремя встрепенулись. Сперва сравняли счет по геймам, а затем, пусть и на тай-брейке, додавили оппонентов. Играли все ребята с улыбками на лицах, но розыгрыши получались очень зрелищными — перестрелки у сетки, сумасшедшие спасения и суперудары. В одном из эпизодов Рууд так увлекся, что, бросившись за уходящим мячом, едва не травмировал руку. Но обошлось.

Андрей Рублев. Фото Reuters

Все решит матч с «Соколами»

После этого локального успеха россияне пели друг другу дифирамбы. «В начале матча мне было очень сложно нащупать ритм, я допускал много брака, но затем заставил себя играть лучше. Мне надо было просто помочь Андрею, который является хорошим парным игроком, победить», — говорил Медведев. «Даниил сегодня был великолепен, в концовке он выиграл все ключевые розыгрыши», — не остался в долгу Рублев.

После того, как Кенин справилась с Гарсией в одиночке, на решающий матч вышли Медведев и Хуркач. Даниилу было достаточно для общей победы просто выиграть, а в случае поражения на тай-брейке счет сравнивался, и тогда по регламенту игрался решающий супертайбрейк до 10 очков. Что ж, Даниил вновь начал не шибко здорово, мгновенно отдав подачу. Но, к счастью, уже в следующем гейме поляк ответил любезностью на любезность, и счет сравнялся.

Россиянин на корте выглядел все увереннее и увереннее, что и неудивительно — это был первый выставочный одиночный матч Даниила в это межсезонье, ему требовалось время нащупать ритм. В итоге Медведев хорошо подавал, а на приеме создавал сложности Хуркачу. Однако сделать еще один брейк ему не удалось, пусть при 6:5 в его пользу на подаче Хуберта россиянин имел тройной матчбол. Вот только реализация подкачала, а на тай-брейке несколько ошибок Даниила позволили сопернику взять сет и сравнять счет.

К счастью, для российских «Орлов» на заключительном супертайбрейке Медведев заиграл как надо и победил за явным преимуществом, даже без особой нервотрепки. Таким образом, «Орлы» праздновали успех, и теперь третья встреча с «Соколами» Елены Рыбакиной, Сораны Кирсти, Тейлора Фрица и Сумита Нагаля по сути станет для них решающей. Победа с любым счетом выведет россиян в финал, где в таком случае они сыграют матч-реванш с «Коршунами» во главе с Соболенко, у которых уже две победы в двух встречах и гарантированная путевка в решающую стадию. Но если выиграют «Соколы», именно они получат право оспаривать трофей в матче с «Коршунами».