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Сегодня, 03:38

Чесноков: «В целом против Марожана Медведев сыграл здорово»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Финалист Кубка Дэвиса-1995 Андрей Чесноков прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева над Фабианом Марожаном во втором круге US Open.

«В целом против Марожана Медведев сыграл здорово. Правда не впечатляет пока игра на подаче, которую лучше надо держать. Было слишком много брейков — сразу шесть в первом сете из девяти геймов. Потом был хороший второй сет. А в третьем сете после первого брейка Марожана показалось, что Медведев мог потерять концентрацию. Затем уже Даниил делает два брейка и вот уже вроде победа совсем близка. Но и россиянин не удержал это преимущество. Дело дошло до тай-брейка, где Медведев сыграл гениально и закончил матч в свою пользу. Я смотрел на его игру не понимал, как ранее на двух Мастерсах Даниил дважды проиграл в первом круге», — цитирует «РБ Спорт» Чеснокова.

Следующим соперником Медведева будет итальянец Флавио Коболли, обыгравший бельгийца Зизу Бергса.

Даниил Медведев. Медведев набирает обороты на US Open. Но к чему он вспомнил про итальянский ресторан?
Источник: «РБ Спорт»
Теннис
US Open
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
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