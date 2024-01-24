Первая ракетка России Даниил Медведев сыграет с поляком Хубертом Хуркачем в рамках 1/4 финала Australian Open в среду, 24 января. Начало — не ранее 05.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня на Australian Open.

В России не будет официальной трансляции первого в сезоне турнира «Большого шлема». В прямом эфире следить за матчами можно на официальном сайте соревнований (трансляция на английском языке) и на телеканале EurosportPlayer по платной подписке. Также бесплатно игры будут доступны в тематических пабликах в социальной сети «ВКонтакте» (легально на территории РФ турниры «Большого шлема», ATP и WTA не транслируются).

На Australian Open-2024 26-летний Хуркач победил австралийца Омара Джасика (7:6, 6:4, 6:2), потом чеха Якуба Меншика (6:7, 6:1, 5:7, 6:1, 6:3), а затем огорчил французов Уго Умбера (3:6, 6:1, 7:6, 6:3) и Артура Казо (7:6, 7:6, 6:4). 27-летний Медведев в Мельбурне прошел француза Теренса Атмана (5:7, 6:2, 6:4, 1:0, отказ), финна Эмиля Руусувуори (3:6, 6:7, 6:4, 7:6, 6:0), канадца Феликса Оже-Альяссима (6:3, 6:4, 6:3) и португальца Нуну Боржеша (6:3, 7:6, 5:7, 6:1).

Основную информацию о первом в сезоне турнире «Большого шлема» читайте в нашем материале.

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