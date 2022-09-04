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«Большой шлем»

4 сентября, 18:59

Чилич: «Циципас — невероятный боец, его можно сравнить только с Надалем»

Марин Чилич сравнил Циципаса с Надалем
Анна Горшкова
Корреспондент

Хорватский теннисист Марин Чилич высказался о раннем вылете Стефаноса Циципаса с US Open-2022.

Греческий теннисист в первом круге уступил Даниэлю-Элаи Галану со счетом 0:6, 1:6, 6:3, 5:7.

«Я видел по телевизору счет первых двух сетов матча Циципаса. Такие вещи могут случаться, не знаю, что могло произойти. Вы принимаете неверное решение и через 15-20 минут проигрываете матч, проигрываете сезон, упускаете каждый шанс. Что мне нравится в Циципасе, так это то, что у него невероятная сила воли. Стефанос — невероятный боец, возможно, лучший в туре, его можно сравнить только с Рафой. Я уверен, что он вернется и добьется многого», — приводит слова Чилича SDNA.

Чилич в 1/8 финала Открытого чемпионата США сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом. В третьем круге US Open он обыграл британца Дэниела Эванса со счетом 7:6 (13:11), 6:7 (3:7), 6:2, 7:5.

Теннис
US Open
Марин Чилич
Стефанос Циципас
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