Мирра Андреева выиграла второй сет у Соболенко в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

В эти минуты проходит матч четвертого круга Открытого чемпионата Франции-2024 между россиянкой Миррой Андреевой и белорусской Ариной Соболенко.

Второй сет завершился со счетом — 6:4 в пользу Андреевой. Период длился 45 минут.

Первый сет на тай-брейке завершился со счетом — 6:7 (5:7) в пользу Соболенко.

Соболенко взяла медицинский тайм-аут по ходу второго сета с Андреевой. Это произошло при счете 4:3 в пользу 17-летней россиянки.

Ранее теннисистки встречались дважды: на турнирах WTA 1000 в Мадриде — в 2023-м и в 2024-м годах. Оба раза уверенно в двух сетах побеждала Соболенко. В первом матче Андреева взяла только 4 гейма, а во втором — 5.