Соболенко — о выходе в полуфинал Australian Open: «Все дело в атмосфере. У меня здесь лучшая поддержка»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над чешкой Барборой Крейчиковой в четвертьфинале Australian Open-2024.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу представительницы Белоруссии.

«Мы провели отличный матч, я показала отличный теннис. Надеюсь, что смогу продолжать играть так же или даже лучше. Все дело в атмосфере. Думаю, у меня здесь лучшая поддержка. Я так много работала в прошлом году и в предсезонке. Все дело в проделанной работе, в том, что ты выкладываешься без остатка на корте [на тренировках], чтобы быть готовым к матчу как можно лучше», — приводит Еurosport слова белоруски.

В полуфинале Открытого чемпионата Австралии Соболенко сыграет с Коко Гауфф из США. Матч запланирован на 25 января.