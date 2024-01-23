Тарпищев считает, что Медведев обязан выходить в полуфинал Australian Open

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что российский теннисист Даниил Медведев будет фаворитом в четвертьфинальном матче Australian Open против поляка Хуберта Хуркача.

«Даня должен обыгрывать Хуркача и проходить дальше. Но для этого нужны концентрация и внимание, — цитирует Тарпищева ТАСС. — И, конечно, надо свою подачу играть и действовать на подаче лучше, чем это было в предыдущей игре. А так Медведев — фаворит предстоящей встречи и один из фаворитов турнира в целом».

Матч между Медведевым и Хуркачем пройдет в среду, 24 января.