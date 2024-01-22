22 января, 20:30
Российский теннисист Андрей Рублев и 4-я ракетка мира Янник Синнер сыграют в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии во вторник, 23 января. Начало — не ранее 12.30 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня на Australian Open.
В России не будет официальной трансляции первого в сезоне турнира «Большого шлема». В прямом эфире следить за матчами можно на официальном сайте соревнований (трансляция на английском языке) и на телеканале EurosportPlayer по платной подписке. Также бесплатно игры будут доступны в тематических пабликах в социальной сети «ВКонтакте» (легально на территории РФ турниры «Большого шлема», ATP и WTA не транслируются).
Рублев проведет свой 10-й четвертьфинал на турнирах «Большого шлема». Во всех предыдущих матчах россиянин не мог выйти в следующую стадию. Счет личных встреч у соперников — 4:2 в пользу Синнера.
В последних пяти матчах итальянец одержал 4 победы над второй ракеткой России. Андрей победил лишь раз и тот на отказе Синнера — в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2022 (1:6, 6:4, 2:0).
Основную информацию о первом в сезоне турнире «Большого шлема» читайте в нашем материале.
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