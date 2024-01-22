Российский теннисист Андрей Рублев и 4-я ракетка мира Янник Синнер сыграют в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии во вторник, 23 января. Начало — не ранее 12.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня на Australian Open.

В России не будет официальной трансляции первого в сезоне турнира «Большого шлема». В прямом эфире следить за матчами можно на официальном сайте соревнований (трансляция на английском языке) и на телеканале EurosportPlayer по платной подписке. Также бесплатно игры будут доступны в тематических пабликах в социальной сети «ВКонтакте» (легально на территории РФ турниры «Большого шлема», ATP и WTA не транслируются).