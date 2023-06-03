«Что-то подхватила». Рыбакина отказалась играть на «Ролан Гаррос»

Открытый чемпионат Франции потерял одну из трех главных фавориток из-за неизвестной болезни.

Победительница недавнего грунтового турнира в Риме Елена Рыбакина добровольно отказалась от борьбы за титул турнира «Большого шлема» в Париже. 23-летняя представительница Казахстана по состоянию здоровья снялась с матча третьего круга против испанки Сары Соррибес-Тормо. Спортсменка жалуется на температуру и головную боль, что не сулит организаторам ничего хорошего. Недавний велосипедный гранд-тур «Джиро д'Италия» сильно пострадал из-за вспышки коронавируса. Теннисное сообщество желает Рыбакиной здоровья и верит, что болезнь, выбившая ее и строя, не заразна.

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Из-за аллергии иммунная система ослабла

По итогам «Ролан Гаррос» Елена в любом случае займет место в топ-3, однако рассчитывать на большее ей теперь не приходится. «Врач сказал, что дело в вирусе, который я поймала в Париже, — пожаловалась спортсменка на пресс-конференции. — Думаю, что из-за аллергии иммунная система ослабла и я что-то подхватила. Два дня меня мучили температура и головная боль, я плохо спала. В таком состоянии трудно бегать и даже дышать. Я далека от идеального состояния. Думаю, снятие — единственно правильное решение, которое я могла принять».

Официальная причина отказа от выступления — респираторное заболевание. Несмотря на недомогание, Рыбакина планировала выйти сегодня на корт, но после 10-минутной разминки поняла, что играть не в состоянии. Ранее в Париже теннисистка из Казахстана не проиграла ни одного сета, победив в стартовых раундах двух представительниц Чехии — Бренду Фрухвиртову и Линду Носкову. С учетом турнира в Риме победа над Носковой стала для Елены восьмой победой подряд.

«Конечно, я очень расстроена, но такова жизнь, — философски отметила Рыбакина. — Мне просто не повезло. Теперь я просто пытаюсь восстановиться и сделать все возможное, чтобы оказаться готовой к травяному сезону». Следующими турнирами с участием Елены должны стать соревнования на траве — в Берлине, Истборне и на Уимблдоне, еще бывшая россиянка будет защищать прошлогодний титул.

Нынешний сезон пока складывался для Рыбакиной очень удачно — она дошла до финала Открытого чемпионата Австралии и выиграла два турнира категории WTA-1000. Многие специалисты причисляли ее к «большой тройке» лидеров женского тенниса, в которую также входят белоруска Арина Соболенко и полька Ига Свентек. Последние пока продолжают борьбу в Париже.

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Заслуженная обструкция

Правда, Арине выступление на «Ролан Гаррос» дается непросто, поскольку она оказалась объектом для политической травли со стороны украинских журналистов. После матча первого раунда против Марты Костюк трибуны освистали украинскую соперницу Соболенко за отказ от рукопожатия. После этого белоруску забросали политическими вопросами на пресс-конференциях, так что она накануне отказалась встречаться со СМИ, заявив, что во время таких бесед «не чувствует себя в безопасности».

Интересно, что свист по поводу отказа от рукопожатия вчера повторился и после матча между россиянкой Анной Блинковой и украинкой Элиной Свитолиной. Хотя свистят на «Ролан Гаррос» в этом году, похоже, всем подряд. Так Новак Джокович тоже жаловался на некорректное поведение трибун — во время его матча против испанца Алехандро Давидович Фокина публика выражала недовольство медицинским тайм-аутом звездного серба, который он взял из-за травмы бедра. «Считаю это неуважением и не понимаю такого поведения», — заявил недовольный Ноле.

Свист в свой адрес в пятницу также услышал Танаси Коккинакис из Австралии, но этот игрок сам спровоцировал трибуны, устроив перепалку с судьей на вышке. Соперник россиянина Карена Хачанова был недоволен тем, что его не отпускают на «туалетный перерыв», и задал женщине-арбитру непристойный вопрос: «Я что, должен помочиться прямо на корте?» Но судья осталась непреклонна, следуя букве правил. А публика устроила Коккинакису вполне заслуженную обструкцию.

Но проблемы с поведением трибун могут отойти на второй план, если Рыбакина окажется не последней из заболевших участниц Открытого чемпионата Франции. Тогда вполне вероятно, что теннисисты перестанут пожимать друг другу руки вовсе не из-за политики, а по чисто практическим соображениям. Ведь вылетать с турнира по неспортивным причинам не хочет никто.