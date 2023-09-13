Серена хочет забрать у Халеп победу на Уимблдоне. Это реакция на наказание за допинг

Уильямс говорит не напрямую, а использует прозрачные намеки.

Четырехлетняя дисквалификация румынки Симоны Халеп за нарушения в паспорте крови и положительный тест на роксадустат — главная теннисная новость недели. Дело Халеп быстро переключило повестку дня с финалов US Open. Все бросились обсуждать допинговый бан румынки. Кажется, что больше всего дисквалификации рада Серена Уильямс. Хотя никаких заявлений, где упоминалась бы фамилия Халеп, американка не делала. Но все всё поняли.

Восемь — более подходящее число

Разглядеть отношение Серены к делу Халеп несложно. Когда сообщение о дисквалификации заполонило новостные ленты, муж Уильямс Алексис Оганян опубликовал фотографию. На ней он стоит на трибунах во время матча первого круга US Open-2019, в котором Серена играла против Марии Шараповой. Тогда американка нанесла нашей теннисистке болезненное поражение — 6:1, 6:1. Это была их первая и единственная встреча после дисквалификации Марии за мельдоний.

Оганян пришел на матч в футболке с логотипом D. A. R. E. — это образовательная программа в США, которая направлена на борьбу с употреблением запрещенных веществ. Свой новый пост с фотографией с того матча Алексис подписал: «Некоторые вещи никогда не выходят из моды».

Серена поставила лайк посту мужа, а также оставила комментарий: «И правда до сих пор в тренде». Также сердечка от Уильямс заслужил пост бывшей теннисистки Николь Гиббс: «Такое разочарование, когда узнаешь, что половина твоих кумиров в спорте жульничали. Это так расстраивает, делает спорт таким дурацким, а не честной борьбой, и заставляет задуматься, сколько людей остается незамеченными».

В свою очередь сама Серена написала короткий твит: «8 — более подходящее число». Отсылку американки сразу считали. Летом 2019-го Уильямс шла к своей восьмой победе на Уимблдоне. Однако в финале ее просто уничтожила Симона Халеп, которая была «сеяна» под седьмым номером, — 6:2, 6:2. Более жестких поражений в титульных матчах на турнирах «Большого шлема» в карьере Уильямс нет.

Симона Халеп. Фото Global Look Press

Дело еще не закрыто

Но кампания Серены против Симоны сейчас выглядит странно. В данный момент вообще нет оснований, что Халеп лишат титула победительницы Уимблдона-2019, да и вообще каких-либо титулов. Румынка сдала положительный тест на рокстадустат осенью прошлого года на US Open. Там она, имея седьмой номер «посева», в первом круге уступила украинке Дарье Снигур, занимавшей 124-ю строчку рейтинга WTA. Больше Халеп на корт в официальных матчах не выходила.

И, возможно, уже не выйдет. Для 31-летней спортсменки бан в четыре года может означать завершение карьеры. Хотя Симона планирует дальше отстаивать свою невиновность: «Сегодня трибунал в рамках теннисной антидопинговой программы объявил предварительное решение по моему делу. Прошедший год был самым тяжелым в моей жизни, и, к сожалению, моя борьба продолжается. Я посвятила свою жизнь прекрасной игре в теннис. Я очень серьезно отношусь к правилам, которые регулируют наш вид спорта, и горжусь тем фактом, что я никогда сознательно или преднамеренно не употребляла никаких запрещенных веществ. Я отказалась принять их решение о четырехлетнем отстранении, — написала Халеп в соцсетях.

Теперь дело румынки будут рассматривать в Спортивном арбитражном суде. Какие твиты будут у Серены, если Симону оправдают? Хотя даже в этом случае Уильямс не за что извиняться. Ведь пока она не написала ничего конкретно, только намеки и лайки под постами, где Халеп имеют в виду, но напрямую не упоминают.

Серена Уильямс и Патрик Муратоглу. Фото Global Look Press

Один тренер

Возможно, таким образом Серена пытается уколоть своего бывшего тренера Патрика Муратоглу, с которым проработала десять лет и выиграла десять турниров «Большого шлема». Их непростой союз распался на Уимблдоне-2021, когда Уильямс не смогла продолжить матч первого круга из-за травмы.

«После того как Серена решила взять перерыв, я признался своим близким, что чувствую, что с тренерской работой покончено. Я знал, что одной из моих сильных сторон было то, что я питал большой энтузиазм к своей работе. Без этой страсти я не смогу быть хорошим тренером. Я почувствовал, что потерял ее», — рассказывал Муратоглу после разрыва с Уильямс.

Однако французский специалист нашел страсть тренировать и создал альянс с Симоной Халеп. Сейчас в профайле румынки на официальном сайте WTA он по-прежнему числится ее личным тренером. В текущей ситуации Патрик защищает свою спортсменку и уверен в ее невиновности.

«Не могу поверить, что ITIA приняло такое решение по делу Симоны. Я шокирован, как и был ранее шокирован методами и поведением организации, которая должна справедливо относиться к игрокам и пытаться установить истину. Вот что я хочу сказать:

— Я уверен в честности Симоны и не сомневаюсь, что она никогда не принимала никаких запрещенных препаратов.

— Я сидел вместе с ней все два дня слушаний, и не могу поверить, что трибунал принял такое решение на основании тех доказательств и аргументов, которые я услышал.

— Процесс велся абсолютно несправедливо по отношению к Симоне.

— Надеюсь, что Симона обжалует это решение в CAS — единственном трибунале, не контролируемом ITIA.

— Я не верю, что ITIA пыталось докопаться до истины в деле Симоны, и считаю, что они вели себя с ней абсолютно непозволительно. Надеюсь, WTA, ATP и PTPA сделают все возможное, чтобы изменить систему, которая разрушает карьеры невинных людей", — написал Муратоглу в соцсети X.

Вся эта ситуация бросает тень в том числе и на саму Серену, ведь она лучше всех из теннисисток знает методы работы Муратоглу. Почему сейчас американка не верит своему многолетнему другу и наставнику? Или таким образом она сама пытается просто уйти от подозрений?