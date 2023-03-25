Потапова обыграла Гауфф и вышла в 1/8 финала турнира в Майами

Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла американку Кори Гауфф в 1/16 финала турнира WTA в Майами (США) — 6:7 (8:10), 7:5, 6:2. Встреча длилась 2 часа 39 минут. На счету россиянки 1 эйс, 7 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12. У американки — 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейка из 13. В 1/8 финала Потапова сыграет с китаянкой Чжэн Циньвэнь. Майами (США) Турнир WTA Miami Open presented by Itau Призовой фонд 8 800 000 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Третий круг Анастасия Потапова (Россия, 27) — Кори Гауфф (США, 6) — 6:7 (8:10), 7:5, 6:2