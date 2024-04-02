Касаткина призналась, что не готовится к интервью в своем видеоблоге

Лучшая теннисистка России Дарья Касаткина в разговоре с обозревателем «СЭ» Игорем Рабинером рассказала о работе над видеоблогом, в котором 26-летняя спортсменка делает интервью со своими коллегами и показывает внутреннюю кухню теннисных турниров.

— Готовитесь заранее к интервью для влога? Копаете биографию собеседника в интернете? Может, кто-то из знакомых журналистов подсказывает какие-то нюансы?

— Нет, в основном это экспромт. Могу какие-то отдельные вопросы накопать заранее, если мне это интересно. Например, спросить о какой-то недавней ситуации. А так все происходит абсолютно естественно и легко. Это обычный разговор.

— Какой выпуск посоветуете болельщикам посмотреть больше всего?

— На данный момент считаю, что очень классным получился выпуск с US Open. Там и подбор игроков здоровский. Лена Рыбакина, Алена Остапенко, Джессика Пегула, Дженифер Брэди. Снято очень хорошо! Назвала бы это даже не влогом, а документальным фильмом об Открытом чемпионате США. Это, наверное, мой любимый.

Вообще, за год уровень наших выпусков, по моему мнению, вырос. Наташа (Забияко, подруга Касаткиной. — Прим. И.Р.) вообще огромный молодец, она очень старается, сильно их редактирует и монтирует. Последний на сегодня выпуск с Индиан-Уэллс мне тоже очень понравился. Да я от всех удовольствие получаю!

— Кто ваша следующая «жертва»?

— О Miami Open — всего понемногу. Немножко — любимая всеми Алена Остапенко, немножко — Настя Павлюченкова, немножко — Каролин Гарсия. Очень классная вставка с перерыва на дождь, когда именно наш матч прервали. С трех кортов шесть игроков отвели в одну раздевалку. И ту атмосферу я тоже сняла. Вот это очень интересно!

Там, например, была Слоан Стивенс. Я оказалась немного удивлена, потому что обычно, когда матчи останавливают на дождь, наоборот, все нервные, напряженные и никто не хочет ни с кем общаться. А со Слоан получилось абсолютно по-другому. Она была на каком-то невероятном позитиве, и получилось снять пару интересных кадров.

26-летняя Касаткина — победительница семи турниров WTA (из них шесть в одиночном разряде), обладательница Кубка Билли Джин Кинг (2021), победительница юниорского Открытого чемпионата Франции-2014.