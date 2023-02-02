Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Лионе

Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла француженку Клару Бюрель во втором круге турнира WTA 250 в Лионе.

Матч завершился со счетом 6:4, 4:6, 6:3. Теннисистки провели на корте 2 часа 12 минут.

43-я ракетка мира Потапова 1 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету 107-й ракетки мира Бюрель 2 эйса, 5 двойных и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.

В четвертьфинале турнира 21-летняя россиянка сыграет с победительницей матча Марина Заневская (Бельгия) — Чжан Шуай (Китай).

Лион (Франция)

Турнир WTA Open 6e Sens Metropole de Lyon

Призовой фонд 259 303 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анастасия Потапова (Россия, 5) — Клара Бюрель (Франция, WC) — 6:4, 4:6, 6:3