Россиянка Савиных не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Нинбо

Сегодня, 12:26
Российская теннисистка Валерия Савиных проиграла аргентинке Наде Подороске во втором круге турнира WTA 250 в Нинбо.
Матч завершился со счетом 6:4, 0:6, 2:6. Продолжительность игры составила 2 часа 5 минут.
164-я ракетка мира Савиных 1 раз подала навылет, 3 раза допустила двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. На счету 87-й ракетки мира Подороски 1 эйс, 7 двойных и 8 реализованных брейк-пойнтов из 12.
В четвертьфинале аргентинка сыграет с победительницей матча Сорана Кирстя (Румыния, 3) — Катержина Синякова (Чехия).
Нинбо (Китай)
Турнир WTA Ningbo Open
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Надя Подороска (Аргентина) — Валерия Савиных (Россия, Q) — 4:6, 6:0, 6:2