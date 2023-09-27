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Сегодня, 12:26

Россиянка Савиных не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Нинбо

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская теннисистка Валерия Савиных проиграла аргентинке Наде Подороске во втором круге турнира WTA 250 в Нинбо.

Матч завершился со счетом 6:4, 0:6, 2:6. Продолжительность игры составила 2 часа 5 минут.

164-я ракетка мира Савиных 1 раз подала навылет, 3 раза допустила двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. На счету 87-й ракетки мира Подороски 1 эйс, 7 двойных и 8 реализованных брейк-пойнтов из 12.

В четвертьфинале аргентинка сыграет с победительницей матча Сорана Кирстя (Румыния, 3) — Катержина Синякова (Чехия).

Нинбо (Китай)

Турнир WTA Ningbo Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Надя Подороска (Аргентина) — Валерия Савиных (Россия, Q) — 4:6, 6:0, 6:2

Теннис
Валерия Савиных
Надя Подороска
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