Самсонова и Шнайдер не смогли выйти в полуфинал парного турнира в Штутгарте

Российские теннисистки Людмила Самсонова и Диана Шнайдер проиграли в четвертьфинале парного турнира в Штутгарте. Девушки не смогли обыграть чешку Барбору Крейчикову и немку Лауру Зигемунд — 1:6, 3:6. Продолжительность матча составила 1 час 6 минут. В полуфинале турнира Крейчикова и Зигемунд сыграют с победительницами матча Ульрикке Эйкери/Ингрид Нил (Норвегия/США) — Анастасия Потапова/Вера Звонарева (Россия). Штутгарт (Германия) Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix Призовой фонд 922 573 долларов Закрытые корты, грунт Парный разряд Четвертьфинал Барбора Крейчикова/Лаура Зигемунд (Чехия/Германия, 2) — Людмила Самсонова/Диана Шнайдер (Россия) — 6:1, 6:3