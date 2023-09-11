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Сегодня, 12:08

Савиных обыграла Фридзам и прошла во второй круг турнира в Осаке

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Российская теннисистка Валерия Савиных вышла во второй круг турнира WTA в Осаке (Япония).

В первом круге россиянка обыграла немку Анну-Лену Фридзам в трех сетах — 6:4, 1:6, 6:3.

Соперницей Савиных во втором круге станет победитель матча Диана Шнайдер (Россия) — Юлия Путинцева (Казахстан, 6).

Осака (Япония)

Турнир WTA Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships 2023

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Валерия Савиных (Россия, Q) — Анна-Лена Фридзам (Германия) — 6:4, 1:6, 6:3

Теннис
Валерия Савиных
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