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Сегодня, 13:09

Соболенко обыграла Андрееву и вышла в финал турнира в Брисбене

Камила Абдурахманова
Мирра Андреева.
Фото AFP
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко переиграла россиянку Мирру Андрееву в полуфинале турнира в Брисбене — 6:3, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 29 минут.

16-я ракетка мира Андреева 2 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из 8. На счету 1-й ракетки мира Соболенко 3 эйса, 1 двойная и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.

В финале турнира белорусская теннисистка сыграет с россиянкой Полиной Кудерметовой.

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International presented by Evie

Призовой фонд 1 520 600 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Мирра Андреева (Россия, 8) — 6:3, 6:2

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Теннис
Арина Соболенко
Мирра Андреева
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