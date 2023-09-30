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Сегодня, 11:19

Украинка Костюк вышла во второй круг турнира в Пекине

Сергей Разин
корреспондент
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Украинская теннисистка Марта Костюк в первом круге турнира в Пекине обыграла итальянку Элизабетту Кочаретто со счетом 1:6, 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 28 минут. На счету 21-летней украинки 9 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 9.

Во втором круге Костюк встретится с победительницей матча между Онс Жабер (Тунис) и теннисисткой из квалификации.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 127 389 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Марта Костюк (Украина) — Элизабетта Коччаретто (Италия) — 1:6, 6:3, 6:4

Марта Костюк
4
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