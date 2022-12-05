Умер тренер, открывший Шарапову и Курникову. Ушел Ник Боллетьери

Не стало создателя знаменитой теннисной академии в американском штате Флорида.

На 92-м году скончался один из самых известных и успешных теннисных тренеров последних десятилетий. Американец Ник Боллетьери умер после продолжительной болезни на фоне больших проблем со здоровьем. В 2020 году у него была диагностирована почечная инфекция, когда звездный специалист потерял сознание во время занятия. В ноябре дочь тренера опубликовала в социальных сетях фотографию отца с комментарием, что «папа близок к переходу» в другой мир. Тренера и бизнесмена не стало в воскресенье, 4 декабря. Об этом сообщили Insidethegames и Tennis World USA.

Ник Боллетьери. Фото Global Look Press

Школа в долг

Боллетьери начал тренерскую карьеру в 1960-х годах в Пуэрто-Рико в местном теннисном клубе. Параллельно с этим он работал и в дорогом отеле в Дорадо. Именно там его заметил известный специалист по американскому футболу Винс Ломбарди, который дал Нику совет переключиться на работу с детьми.

В то время Боллетьери уже тренировал Брайана Готтфрида — будущего ведущего американского игрока. С 1975 года в курортном отеле на архипелаге Флорида-Кис специалист сделал свой первый шаг к собственной теннисной школе — начал работать с одаренными детьми. Среди них были Джимми Ариас, Аарон Крикстейн, Карлинг Бассетт, Кэтлин Хорват и Пэм Касаль.

Спустя три года Ник открыл во Флориде свою академию. На ее основание ему пришлось занять денег — личных средств не хватало. В школе специалист установил почти военную дисциплину и беспощадный тренировочный режим. Тем не менее ему удалось привлечь юных талантливых учеников: среди них были 14-летний Джим Курье, 13-летний Андре Агасси.

Анна Курникова и Ник Боллетьери. Фото Global Look Press

Тренер чемпионов

Как тренер Боллетьери отличался чутьем на талантливых спортсменов и был скорее мотиватором, чем специалистом, который ставит детям игровые элементы. В разные годы он тренировал 12 первых ракеток мира, как мужском, так и в женском разряде: Марию Шарапову и Анну Курникову, Андре Агасси, Серену и Винус Уильямс, Джима Курье, Бориса Беккера, Монику Селеш, Томми Хааса, Марсело Риоса, Елену Янкович и других.

Первые успехи привели к тому, что академию Боллетьери стало опекать агентство IMG, которое вкладывало деньги в самых перспективных игроков, будущих звезд. Именно симбиоз тенниса и маркетинга в итоге стал залогом успеха теннисного проекта во Флориде. В 2014 году Ник был введен в Международный зал теннисной славы.

При этом Боллетьери рассматривал своих воспитанников не только как объект заработка, но и всячески их поддерживал в дальнейшей карьере. Например, он поддержал Шарапову в ее допинговой истории. Он был уверен, что российская теннисистка принимала мельдоний не специально: «Шарапова совершила ошибку, но принимала препарат не для того, чтобы получить преимущество».

Американский специалист вообще тепло отзывался об одной из своих самых звездных учениц: «Мария прекрасно знает, чего добилась. Она никогда не нуждалась во внимании публики для продвижения своей игры. Мария — прекрасный человек, красивая девушка, ее рекорды говорят сами за себя. Карьерный «Большой шлем» — это что-то особенное... Это все, что нужно знать», — приводит слова Боллетьери Tennis 365.

До Шараповой Боллетьери работал еще и с Анной Курниковой. Он отмечал ее желание заниматься спортом. «Впервые я увидел Курникову, когда утром она подошла ко мне, запрыгнула на коробку с мячами и сказала: «Я пришла, чтобы учиться». Тогда я подумал: «Кто это вообще такая?» Но на Анну было просто невозможно злиться. Ведь нельзя даже представить себе, чтобы девочка с таким рвением к тренировкам была испорченной», — заявил Ник Bleacher Report.

Андре Агасси и Ник Боллетьери. Фото Global Look Press

Легенда тенниса

Академия Боллетьери считалась одним из лидеров по подготовке теннисистов высочайшего класса. Он продолжал тренировать уже даже будучи в достаточно преклонном возрасте. После 80 лет среди его учеников были Кей Нисикори, младший брат Новака Джоковича — Георгий. Преуспел Боллетьери и в личной жизни — был женат аж восемь раз. У него шесть собственных детей, он также усыновил еще двоих из Эфиопии.

Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко отреагировал на смерть известного теннисного тренера, назвав его настоящей легендой. «Ник Боллетьери — это легенда теннисного мира. Он стоял у истоков теннисных академий, их индустрии. Ник создал свою школу, которая стала всемирно известной. Через его тренировки прошло огромное количество звезд мирового тенниса. Его будут всегда помнить», — сказал Селиваненко «СЭ».

Томми Хаас и Ник Боллетьери. Фото Global Look Press

Посты с прощальными словами опубликовали в социальных сетях бывшие ученики Боллетьери — Сабина Лисицки и Томми Хаас. «Спасибо, Ник. Сложно подобрать правильные слова, и я не уверена, что смогу. Ты дал стольким детям возможность, чтобы работать ради мечты. Ты их поддерживал и верил, что все возможно. Мне посчастливилось быть в их числе. У нас было столько совместных воспоминаний, я буду помнить их вечно», — написала немецкая теннисистка.

«Так много воспоминаний, что я не знаю, с чего начать. Никки, так я называл тебя в течение долгого времени. Спасибо за ваше время, знания, приверженность делу, опыт, готовность поделиться своим мастерством, вашу личную заинтересованность в том, чтобы наставлять меня и давать мне наилучшую возможность следовать за своими мечтами. Вы были мечтателем и деятелем, первопроходцем в нашем виде спорта, поистине единственным в своем роде», — добавил Хаас.