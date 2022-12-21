Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Волейбол
Новости
Статьи
Россия
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Лига наций. Мужчины
Лига наций. Женщины
Еврокубки
Клубный ЧМ
Кубок мира
Олимпиада
Юниоры
Мировая лига (архив)
"Гран-при" (архив)
Главная
Волейбол

Сегодня, 14:37

Кобзарь — о сравнении с Дзюбой: «Если смотреть на спортивные результаты, то мои будут поувесистее»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Связующий «Зенита» Игорь Кобзарь сравнил свои результаты с заслугами российского нападающего Артема Дзюбы.

— Вам никто никогда не говорил, что вы с ним похожи чем-то? Харизма, лидерские качества, умение давать яркие флеш-интервью в крупных турнирах...

— Никто не говорил об этом, и это хорошо. Мне не особо нравится это сравнение. Я его лично не знаю, но мне кажется, он более скандальный и эпатажный (смеется), — приводит Metaratings.ru слова волейболиста.

— Ну а кто круче — Кобзарь или Дзюба?

— Сложный вопрос. Если говорить о том, кто эпатажнее и знаменитее, то Дзюба. Если на спортивные результаты смотреть, то мои будут поувесистее.

Кобзарь является двукратным победителем волейбольной Лиги наций и трехкратным победителем Лиги чемпионов. В 2020 году он стал серебряным призером Олимпийских игр в Токио.

Источник: https://metaratings.ru/news/voleybolist-kobzar-moi-sportivnye-rezultaty-budut-uvesistee-chem-u-dzyuby-1444211/
Артем Дзюба
Волейбол
Футбол
1
1
Читайте также
Чемпионат рекордов? От кого стоит ждать самых высоких баллов на первенстве страны
Турецкий мясник «солил» Кубок мира и возмутил Месси. Фанаты со всего мира в бешенстве
СМИ сообщили о тревоге на Украине из-за вылета российских МиГ-31 с Белоруссии
СМИ сообщили о планах Зеленского совершить официальный визит в США
«Ашан» зарегистрировал бренд «Родной, и всё тут»
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Российского волейболиста Мороза дисквалифицировали на 15 месяцев из-за допинга