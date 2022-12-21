Кобзарь — о сравнении с Дзюбой: «Если смотреть на спортивные результаты, то мои будут поувесистее»

Связующий «Зенита» Игорь Кобзарь сравнил свои результаты с заслугами российского нападающего Артема Дзюбы.

— Вам никто никогда не говорил, что вы с ним похожи чем-то? Харизма, лидерские качества, умение давать яркие флеш-интервью в крупных турнирах...

— Никто не говорил об этом, и это хорошо. Мне не особо нравится это сравнение. Я его лично не знаю, но мне кажется, он более скандальный и эпатажный (смеется), — приводит Metaratings.ru слова волейболиста.

— Ну а кто круче — Кобзарь или Дзюба?

— Сложный вопрос. Если говорить о том, кто эпатажнее и знаменитее, то Дзюба. Если на спортивные результаты смотреть, то мои будут поувесистее.

Кобзарь является двукратным победителем волейбольной Лиги наций и трехкратным победителем Лиги чемпионов. В 2020 году он стал серебряным призером Олимпийских игр в Токио.