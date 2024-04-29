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«Когда мы шли на Олимпиадах, то высоко несли наше знамя». Геннадию Шипулину — 70

Геннадий Шипулин 29 апреля отмечает 70-летний юбилей
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Геннадий Шипулин в 2013 году
Геннадий Шипулин в 2013 году.
Фото Юрий Бограл
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Интервью с легендарным спортивным функционером и тренером.

Свой 70-летний юбилей отмечает человек, внесший весомый вклад в развитие и историю отечественного волейбола, — Геннадий Шипулин. Его карьера в первую очередь связана с командой «Белогорье». Он прошел вместе с клубом длинный и успешный путь, на котором восемь раз выигрывал чемпионат России, трижды завоевывал Лигу чемпионов, становился победителем клубного чемпионата мира. Поработал Геннадий Яковлевич и главным тренером национальной команды, принеся в копилку сборной золотые награды Кубка мира и Мировой лиги, а также медали Олимпиады и чемпионатов мира. Сейчас Шипулин является вице-президентом Всероссийской федерации волейбола. Накануне дня рождения юбиляр пообщался с «СЭ».

Смотрю все матчи «Белогорья»

— У вас юбилей — 70 лет. Как относитесь к этой солидной дате?

— Нормально. 70 лет проскочили, как у каждого человека бывает. Много было работы интересной — научной, педагогической, тренерской. Есть удовлетворение от этой работы. Потому что воспитал много людей, которые относятся ко мне с благодарностью. Результаты и успехи имеются.

— Планируете масштабно отмечать праздник?

— Нет. Буду в Москве. Пообедаю с семьей. Больше никак. В области, мягко говоря, не востребован. Хотя являюсь почетным гражданином Белгорода и Белгородской области. У нас два человека имеют такие звания — Светлана Хоркина и я. Но, наверное, в Москве проведу этот день.

— Продолжаете жить в Белгороде?

— Да, живу постоянно.

Тарас Хтей, повреждения &laquo;Белгород-Арены&raquo;. «Повреждение «Белгород-Арены» — ерунда, учитывая, как страдает город». Тарас Хтей — о жизни в постоянной опасности

— Много народу из города уехало?

— Да, наверное. Очень беспокойная тема, которая касается всех, в том числе и моей семьи. К сожалению, это так. Живем надеждой, что скоро все закончится и победа будет за нами. Мониторим ситуацию каждый день. Живу в текущей реальности. Клубом руководит мой воспитанник, поэтому дай бог, чтобы они выступали хорошо.

— Больно проезжать мимо «Белгород-Арены», в строительстве которой вы приняли непосредственное участие?

— Да, тяжело. Ей досталось. Я очень переживаю за детей, женщин, стариков, за всех жителей Белгорода, которому сейчас достается. Мы этот город лелеяли, строили, делали его цветущим и красивым. Он таковым и является. Но, к сожалению, свалилась вся эта непонятная ситуация. Будем надеяться и молиться, чтобы все это закончилось.

— Ездите сейчас в Тулу на матчи «Белогорья» или на выездные игры в другие города?

— Все матчи по телевизору смотрел, но ни разу не ездил. Там без меня есть профессиональные ребята.

Георг Грозер, Геннадий Шипулин, Сергей Тетюхин
Георг Грозер, Геннадий Шипулин и Сергей Тетюхин.
Фото Юрий Бограл

Ребята верили мне как отцу родному

— Согласны с тем, что нынешний сезон «Белогорья» уже можно назвать для команды удачным?

— Да, спасибо руководителям, спасибо Сереже (Тетюхину). Результат есть, притом что они в этом сезоне не играли в Белгороде и не было необходимой поддержки. Это очень хороший результат. Правильно, что командой управляют ребята, для которых этот клуб родной. Такой же родной, как и для меня. Но всегда приходит время расставаться. Когда-то нужно было принять это решение. Я его принял сам.

— Как вам первый тренерский сезон Александра Волкова?

— Он молодец. Наверное, у него хорошее будущее в тренерской работе. Взял такое ответственное дело и достойно с ним справляется. Результат сам за себя говорит. Поэтому спасибо за смелость, за то, что успехи есть. Надеюсь, что они будут третьими в этом сезоне.

Вчера. Краков. Германия - Россия - 2:3. Сборная России - чемпион Европы! Геннадий Шипулин: «Россия — волейбольная страна. Удивляют те, кто считает иначе!»

— Сказали, что на матчи не ходите, а с Сергеем Тетюхиным на связи? Общаетесь?

— По волейбольной линии не общаемся, потому что не хочу какие-то свои пять копеек вставлять. А в быту — пожалуйста, «здравствуй, Сережа». Мы нормально друг к другу относимся, по-доброму.

— Когда думаете о своей работе в «Белогорье», что в первую очередь вспоминаете?

— Вспоминается то, что удалось сделать вместе со своими воспитанниками. Ребята шли за мной, доверяли мне. Были разные моменты: страшные, тяжелые. Вспомнить, например, перелет в Югославию, когда там боевые действия шли. Было всякое. Ребята верили мне как отцу родному. Меня это очень подкупает, импонирует мне. Только благодаря этому всему получились победы в свое время и результаты, которые вписаны в историю нашей страны.

Геннадий Шипулин
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Мировой волейбол чувствует себя без России дискомфортно

— Сейчас наши команды отстранены от международных турниров. На ваш взгляд, не упал ли уровень российского волейбола?

— Не думаю. Мы по-прежнему являемся доминантой. Они сами нас ждут. Без России им очень плохо. Надеюсь, что мы скоро вернемся на международную арену. Волейбол у нас сильный — подрастающее поколение, сборные команды, специалисты. Да, это дискомфортно и в какой-то степени обидно, что не выступаем за рубежом. Но мы всегда были законодателями волейбольных мод и ими останемся навсегда. А то, что так поступают все эти люди, которые меняют свое мнение по 10 раз, говорят одно, а делают другое, — это прискорбно. Все равно справедливость и победа будут за нами. Правда восторжествует. Мы вернемся и будем дальше продолжать наш славный путь.

— Не обидно, что командникам даже не дали шанс, чтобы попасть на Олимпиаду в Париж?

— Это очень постыдно. Но что сделаешь? От этих людей нечего ждать. Я считаю, что все это неправильно.

— Что такое волейбольный турнир Олимпиады без сборных России?

— Понимаете, мы же все друг друга знаем — игроки, тренеры. Все чувствуют без России себя дискомфортно. Но решают политики. Они не спрашивают людей, которые за этим стоят, не разбираются. Конечно, обидно. Нам остается только надеяться, чтобы скорее все это закончилось.

Геннадий Шипулин. «Волейбол без России — неполноценный. Его просто обокрали». Интервью с Геннадием Шипулиным

— Сейчас идет широкая дискуссия, стоит ли выступать под нейтральным флагом. Вы как считаете?

— На таком позорном низком старте я лично, как бывший главный тренер сборной, не хотел бы в этой роли присутствовать. Когда мы шли на Олимпиадах, то высоко наше знамя несли. Сергей Тетюхин его тоже нес. Все с нами считались. Мы задавали тон. Поэтому я имею право сказать, что такая постыдная форма неприемлема. Конечно, есть люди, которые заканчивают карьеру и могут больше не попасть на Олимпиаду. Это великий труд спортсменов. Но мое мнение, что нельзя ехать на Игры под нейтральным флагом.

— На день рождения принято загадывать желание. Что бы вы пожелали себе и волейболу?

— Хочу, чтобы все восстановилось как можно быстрее, чтобы мы по-прежнему задавали тон и с нас брали пример. Хочу, чтобы люди, которые положили на это жизнь, были всегда востребованы, делились своим опытом и советом.

Волейбол
Олимпиада
ВК Белогорье
Геннадий Шипулин
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