«Порой кричит на меня больше, чем на девочек». Почему тренер Карполь усыновил внука?

Трагичная страница в биографии великого волейбольного специалиста.

Николай Карполь — удивительная фигура в российском спорте. В 84 года он продолжает активно работать, тренирует «Уралочку» вместе со своим внуком. Их связывает не только работа, но и печальная история семьи.

Легенда волейбола

Николай Васильевич окончил профессионально-техническое училище по профессии мастер механического и колонкового бурения, а также физико-математический факультет. Проработав несколько лет помощником машиниста, понял, что хочет связать свою жизнь со спортом. А именно стать тренером.

В Нижнем Тагиле, где он проживал, Карполь создал волейбольный клуб для учащихся педагогического техникума. Здесь его заметили и пригласили тренировать женскую команду добровольного спортивного общества. Но из любительского спорта молодой талантливый специалист быстро перешел в профессиональный. В 1969 году ему предложили возглавить «Уралочку» из Екатеринбурга. И по сей день знаменитый тренер работает в уральском клубе.

— Это произошло независимо от меня. «Уралочка» была создана в 1966 году, а в 1969-м тренер команды уехал в Москву. Наставника не было, и позвали меня, скажу больше — это была инициатива самой команды. Девочки решили меня, молодого, пригласить, — рассказывал Карполь ТАСС.

Когда Карполь пришел в команду, она играла в низшем дивизионе чемпионата СССР.

За пару сезонов ему удалось вернуть клуб в высшую лигу. Более того, «Уралочка» стала одним из лидеров чемпионата.

Под руководством Николая Васильевича команда 25 раз побеждала в первенстве СССР и России, восемь раз в Кубке европейских чемпионов. Поклонником таланта Карполя был первый президент России Борис Ельцин, который часто сидел на трибунах во время игр «Уралочки».

— Много у нас было встреч и разговоров. Мы могли часами обсуждать даже волейбол. Из всех руководителей большого ранга только он понимал спорт по-настоящему. Не только волейбол. И мне это в нем очень нравилось. Могли мы поговорить и о жизни, — признавался Карполь «СЭ».

Также специалист работал в женских сборных СССР, России и Белоруссии. Его подопечные дважды брали золотые награды на Олимпийских играх — в 1980-м и в 1988-м. Карполь считается самым титулованным специалистом в истории мирового волейбола и России в частности.

Никита Успенский, Фото архив «СЭ»

Семейная трагедия

К сожалению, в жизни у тренера складывалось не так все гладко. В 1993 году в результате автокатастрофы погиб его единственный сын Василий вместе со своей женой. У пары остался ребенок — Михаил, внук Николая Васильевича, которому на момент трагедии было всего лишь четыре года. Естественно, волейбольный мэтр тяжело перенес трагедию.

— Воспитанию своих детей я уделял мало времени. Чужим — куда больше. Мне не удалось сохранить сына. Отдавай я больше времени семье, а не работе, может быть, я сохранил бы его. Этому мешала моя работа, — рассказывал Карполь «СЭ».

Николай вместе с супругой, заслуженным тренером СССР по волейболу, бывшей волейболисткой «Уралочки» Галиной Карполь усыновил своего внука. У пары также есть дочь Наталья.

Они взяли на себя воспитание наследника. Детство Михаил Карполь провел в Хорватии — в то время там работал Карполь-старший.

Никита Успенский, Фото архив «СЭ»

Внук Михаил

Михаил с ранних лет проводил время вместе с дедушкой на площадке. Неудивительно, что он пошел по стопам Карполя-старшего. Оба работают в «Уралочке». Из-за проблем со здоровьем знаменитый тренер уже не может много летать, поэтому сейчас занимает пост старшего тренера, а внуку доверил место главного. Правда, формально.

Изначально Михаил выбрал для себя большой теннис. И даже выступал за юниорскую сборную Хорватии. Успел выиграть неофициальный чемпионат мира среди юниоров. Однако полученная травма не позволила ему продолжить карьеру спортсмена. Михаил принял решение пойти по стопам дедушки. Сперва он тренировал молодежный состав «Уралочки», потом дорос до основного.

— Николай Васильевич порой кричит на меня больше, чем на девочек. Но я понимаю, что он хочет как можно быстрее передать мне свой опыт, научить всему тому, чему научился сам. Так что я не обижаюсь абсолютно, просто слушаю и делаю выводы. Он же не просто так кричит, он же умные вещи говорит. Так что стоит прислушаться, — признавался Михаил Sports.ru.

Карполь-старший рассказывал, что кричит исключительно в воспитательных целях.

— Он же мой внук, так что я имею право на него накричать. (Улыбается.) Я рад, что Михаил сейчас в волейболе. Он мой надежный помощник, но ему еще многому нужно научиться. И я пытаюсь сделать так, чтобы он раньше времени не задрал нос и не почувствовал себя великим, — говорил Николай «АиФ».

У Михаила есть все шансы стать выдающимся тренером и вписать свое имя в историю волейбола.