«Толкали и плевали в меня». Польскую волейболистку травили за выступления в России

Поляки не простили Мальвине Смаржек карьеру в калининградском клубе.

Польская волейболистка Мальвина Смаржек сменила несколько клубов по ходу своей карьеры. Она даже некоторое время выступала в России — за калининградский «Локомотив» с 2021 по 2022 год. После ухода из российской команды спортсменка перешла в польский «Девелопрес», а сейчас играет в бразильском «Озаску». Казалось бы, стандартный путь волейболистки. Однако один из этапов карьеры Смаржек стал для нее настоящим адом. В родной Польше Мальвине не простили выступления в России. Это обернулось для спортсменки психическим расстройством.

Полюбила русских людей

Смаржек провела в России всего один год. Мальвина могла бы оставаться и на более длительный срок — ей самой было комфортно в нашей стране, да и болельщики хорошо относились к волейболистке. Не смутило ее и происходящее в мире — Мальвина не планировала покидать Калининград. Но давление, которое свалилось на польскую спортсменку, не позволило ей остаться.

«Я ухожу из «Локомотива» не потому, что я так хочу. Думаю, все понимают, почему это происходит. Мне очень жаль, что ситуация сложилась именно так. И еще раз хочу сказать всем большое спасибо. Я очень полюбила русских людей, которые меня здесь окружали. Хочу поблагодарить вас всех за последние восемь месяцев, за вашу поддержку. Вы — чудесные! Я чувствовала себя как дома», — так объяснила свой отъезд волейболистка.

В социальных сетях Мальвина получала массу негативных сообщений. Однако после переезда ситуация не стала лучше — на девушку продолжала валиться критика. Волейболистку даже освистали во время одного из матчей местного чемпионата и вывесили баннер с призывом возвращаться «в свою Россию».

На этом беды Смаржек не закончились — ее выгнали из сборной и не включили в состав на чемпионат мира-2022. Мальвина целый год не получала вызов в национальную команду. И это несмотря на то, что волейболистка считается одной из сильнейших в Польше.

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Боялась выходить из дома

Спортивными последствиями дело не закончилось. На днях Мальвина призналась, что травля не прошла для нее бесследно. В настоящее время волейболистка проходит лечение от депрессии. Она отметила, что признаки психического расстройства начались у нее еще в России, а бурным цветом болезнь расцвела уже в Польше.

«Дошло до того, что я боялась выходить из дома. Были случаи, когда люди толкали или плевали в меня. Я лечу депрессию. Раньше у меня были панические атаки, которые иногда возвращались. Чувствовала, что нет смысла играть в волейбол, принимать душ, есть, выходить на улицу. Я была подавлена и не понимала, что происходит. Позже мне поставили диагноз, и сейчас я прохожу лечение», — рассказала Смаржек польскому изданию Sport.

О самом факте травли польской спортсменки было известно еще во время ее выступлений в России. Некоторое время Смаржек пыталась не обращать внимания на хейт, но впоследствии это стало просто невыносимым — к тому же происходящее задевало ее семью. Об этом рассказал «СЭ» генеральный директор «Локомотива» Александр Косырьков: «Могу только подтвердить ее слова. Мальвина уезжала от нас со слезами на глазах. Она считала калининградский «Локомотив» лучшим клубом, где ей довелось играть за карьеру. Но когда травля начала касаться родственников и близких людей, ей пришлось уехать из России».

ВК «Локомотив» Калининградская область

В России готовы оказать поддержку Смаржек

По словам Косырькова, Мальвина была вынуждена перейти в бразильскую «Озаску» — в родной Польше ей просто не давали нормально жить. Таким образом, теперь польская волейболистка находится далеко от родины.

«Сейчас она переехала в Бразилию, подальше, потому что в Польше ничего не прекратилось, ей не давали нормально жить. Ситуация крайне неприятная. К сожалению, для некоторых наших соседей поведение, о котором рассказала Мальвина, является нормой. Более того — ее теперь не допускают в сборную Польши, несмотря на то что она одна из ведущих волейболисток сборной. Мы к ней всегда относились со всей душой, ценим ее как игрока и как человека. И всегда будем рады видеть ее в своей команде и просто в Калининграде. Болельщики ее помнят и любят и сейчас», — добавил Косырьков.

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко отреагировал на рассказ бывшей волейболистки калининградского «Локомотива». Он отметил, что знал, с чем пришлось столкнуться Мальвине, и заявил, что организация готова оказать ей помощь.

«Это достаточно давняя история. Я знаю про эту травлю. Для нас это неприятная, но не неожиданная ситуация. Мы видим это не в первый раз. Чтобы решать, как на это реагировать, надо исходить из конкретных обстоятельств. Если она официально обратится во Всероссийскую федерацию волейбола за поддержкой, то, конечно, мы отреагируем положительно», — сказал Яременко «СЭ».