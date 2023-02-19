Жара в Калининграде, сенсация в Туле. Итоги волейбольной недели в Суперлиге

«Зенит-Казань» и московское «Динамо» сделали еще по шагу к первому месту в регулярном чемпионате.

PARI Суперлига

Мужчины

23-й тур

«Югра-Самотлор» — «Динамо» — 0:3 (18:25, 15:25, 25:27)

«Кузбасс» — «Локомотив» — 0:3 (20:25, 20:25, 15:25)

«Газпром-Югра» — «Енисей» — 1:3 (21:25, 25:15, 24:26, 20:25)

«Урал» — «Строитель» — 3:0 (25:23, 25:18, 25:22)

«Факел» — «Нефтяник» — 3:0 (25:17, 25:21, 25:17)

АСК — «Нова» — 3:0 (25:21, 25:22, 25:21)

«Белогорье» — «Зенит-Казань» — 1:3 (25:22, 18:25, 21:25, 16:25)

«Зенит» — «Динамо-ЛО» — 3:0 (25:18, 25:15, 25:14)

24-й тур

«Нефтяник» — «Газпром-Югра» — 1:3 (25:22, 13:25, 19:25, 21:25)

«Енисей» — «Урал» — 3:2 (21:25, 25:23, 12:25, 25:21, 15:12)

«Локомотив» — «Югра-Самотлор» — 3:1 (25:15, 24:26, 25:17, 25:22)

«Зенит-Казань» — «Кузбасс» — 3:0 (26:24, 25:11, 25:19)

«Динамо» — АСК — 3:0 (25:19, 25:20, 25:19)

«Белогорье» — «Зенит» — 3:1 (21:25, 25:21, 26:24, 25:18)

«Строитель» — «Динамо-ЛО» — 0:3 (18:25, 16:25, 20:25)

«Нова» — «Факел» — будет сыгран 20 февраля

Женщины

20-й тур

«Минчанка» — «Динамо-Метар» — 0:3 (19:25, 18:25, 19:25)

«Спарта» — «Динамо» Кр — 3:1 (14:25, 25:20, 25:23, 25:19)

«Динамо» М — «Тулица» — 3:0 (25:16, 25:18, 26:24)

«Липецк» — «Енисей» — 2:3 (16:25, 18:25, 25:22, 25:19, 12:15)

«Уралочка-НТМК» — «Протон» — 0:3 (23:25, 18:25, 21:25)

«Локомотив» — «Ленинградка» — 3:1 (25:14, 20:25, 25:21, 26:24)

«Заречье-Одинцово» — «Динамо-Ак Барс» — 0:3 (20:25, 19:25, 11:25)

В женском чемпионате России продолжается пора горячих матчей. На прошлой неделе московское «Динамо» прервало серию побед, уступив в Казани, и позволило ожить интриге в таблице. Теперь же между собой должны были сыграть идущие на второй и третьей строках «Локомотив» и «Ленинградка».

Битва преследователей

Бело-голубые, к слову, реабилитировались перед болельщиками солидной победой над «Тулицей». Вернулась в привычную форму Наталия Гончарова, провалившая дерби, в несокрушимую стену превратился динамовский блок, помогла лидерам затащившая второй сет Маргарита Курило.

После этого слово было за преследователями. «Динамо-Ак Барс» свою часть задачи выполнило без особого труда, разобравшись с аутсайдерами из «Заречья-Одинцово». Тогда как «Локомотиву» пришлось сложнее.

«Ленинградка» в нынешнем сезоне собрала крепкий состав и заслуженно идет в группе лидеров. И в матче против действующего чемпиона показала всю серьезность намерений. Хотя первый сет безоговорочно выиграл «Локо». Хозяйки показывали высочайшую эффективность в атаке, где привычно верховодили Татьяна Кадочкина и Ксения Парубец и, в отличие от соперниц, почти не ошибались.

Но «Ленинградка» не сдалась и с самого начала второго сета пыталась уйти вперед. В конце концов гостьям это удалось, и к концовке они подошли, имея пять сетболов. Первый Кадочкина отыграла, но тут же ошиблась на подаче. Воодушевленные петербурженки продолжили гнуть свою линию и в следующем сете и после серии удачных действий были впереди с отрывом «+7». Тут наступило время Кадочкиной — она выдала серию из четырех эйсов, подключилась в атаке Парубец, и счет сравнялся. Этот отрезок стал в матче ключевым — дальше «Локо» было уже не остановить, несмотря на примерное равенство в счете.

Игровой эпизод матча «Белогорье» — «Зенит-Казань» — 1:3. ВК «Белогорье»

«Белогорье» против «Зенитов»

У мужчин за прошедшую неделю состоялось сразу два тура, причем 23-й начался уже в понедельник. Московское «Динамо» провело формально выездной матч с «Югрой-Самотлором» на домашней площадке. У бело-голубых получили отдых легионеры Цветан Соколов и Лаури Керминен, зато впервые за длительное время в старте вышли диагональный Романас Шкулявичус и либеро Евгений Баранов. Первый в итоге стал самым результативным игроком матча и помог затащить концовку самой напряженной третьей партии.

Конкуренты действующих чемпионов восстановили статус-кво двумя днями позже. Вышедший из кризиса петербургский «Зенит» разгромил в ленинградском дерби «Динамо-ЛО», не дав ни в одном сете набрать больше 18 очков, — областная команда в 2023-м пока вообще не впечатляет. Не получилось борьбы и в сибирском дерби, где при переполненных трибунах новой домашней арены «Кузбасс» неожиданно безропотно уступил «Локомотиву».

А самый содержательный матч середины недели выдали «Белогорье» и «Зенит-Казань». Команды собрали аншлаг в Туле и вышли на игру в специальной форме, на которую нанесли имена всех волейболистов, когда-либо выступавших за клуб в суперлиге. Яркой получилась и игра — белгородцы взяли первый сет у лидера, но затем команда Алексея Вербова завелась, здорово укрепила оборону и не оставила шансов оппонентам.

В схожем ключе складывался и тур в конце недели. Казанский «Зенит» позволил «Кузбассу» набрать еще меньше очков, чем в среду, московское «Динамо» не предоставило шансов АСК. Но тут грянул гром в Туле, где в основном проводят в нынешнем сезоне домашние матчи белгородцы. «Белогорье» на финише тяжелейшей серии, включавшей четыре матча подряд с лидерами, после трех поражений обыграло петербургский «Зенит». Сценарий встречи с казанцами повторился наоборот — отдав первую партию, хозяева взяли три следующих. Это значит, что недавний лидер «Зенит» почти попрощался с шансами и на второе место в регулярке.