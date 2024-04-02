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Фитнес-тренер ответила, что такое ягодичная амнезия и чем она опасна
Фитнес

2 апреля, 18:00

1 мин.

Фитнес-тренер ответила, что такое ягодичная амнезия и чем она опасна

Мария Маковей
Автор
Елена Соболь
Фитнес-тренер
Боль в ягодицах.
Фото bymuratdeniz/istockphoto.com
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Фитнес-тренер Елена Соболь в эксклюзивной беседе с «СЭ» рассказала, что такое ягодичная амнезия и к чему она приводит.

«Ягодичная амнезия, или синдром мертвых ягодиц, — это нарушение функционирования средней ягодичной мышцы. Чаще всего возникает из-за сидячего и малоподвижного образа жизни. Опасно такое состояние тем, что могут возникнуть проблемы с равновесием и даже появиться боль. Причем не только в поясничном отделе, но и в бедрах, коленях и даже лодыжках», — объяснила эксперт.

По словам специалиста, самостоятельно определить ягодичную амнезию не получится. Это может сделать только хирург, ортопед или невролог, которые проведут ряд тестов. Однако насторожить человека должны следующие симптомы: проблемы с походкой и удержанием равновесия, боли в спине и в ногах.

«Предотвратить синдром мертвых ягодиц несложно. Достаточно делать регулярные перерывы в работе — вставать со стула, ходить, приседать. Сидя можно попеременно сокращать ягодицы. Также обязательно следует делать растяжку и упражнения на мобильность таза», — заключила эксперт.

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