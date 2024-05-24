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Цены на клубнику в России выросли на 20%
Питание и еда

Сегодня, 19:15

1 мин.

Цены на клубнику в России выросли на 20%

Мария Маковей
Автор
Клубника в ведре
Фото Casanowe/istockphoto.com
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Сегодня средняя розничная цена за один килограмм клубники в России составляет 600 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 1 по 22 мая) ценник вырос примерно на 20%.

Как сообщает РБК, в мае клубника в России обычно начинает дешеветь. Потому что на рынок начинают поступать ягоды из южных регионов страны. Все это помогает увеличить объем предложения и приводит к снижению средней цены. В этом году стоимость снизилась на 9%.

Однако в сравнении с прошлым годом цена на клубнику все равно стала выше. Аналитики связывают такой рост с майскими заморозками. При этом в Минсельхозе исключили существенное влияние погодных условий на урожай клубники в южных регионах.

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