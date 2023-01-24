Диетлог рассказала, что из-за экспресс-похудении есть риск набрать килограммы обратно

Врач-терапевт, врач-диетолог Елена Тихомирова рассказала, что из-за экспресс-похудении есть риск набрать килограммы обратно.

«Для того чтобы похудеть быстро, нужно или не есть вообще, или же есть какое-то минимальное количество калорий (600-800 ккал). Быстрое похудение не приведет ни к каким серьезным последствиям для здоровья при условии, что оно проводится под контролем врачей. Если проводить экспресс-похудение бесконтрольно, существует риск обратно набрать потерянные килограммы, еще и в двойном объеме», — подчеркнула она в интервью Life.ru.

Если человек правильно соблюдает низкокалорийную диету и при этом здоров, пьет много воды, не занимается изнуряющими тренировками, то сбросить лишний вес получится без вреда для здоровья. При этом к экспресс-похудению нужно прибегать только в самых крайних случаях и не использовать его длительное время, добавила врач.

«Так, к экспресс-диетам часто прибегают медийные личности, особенно после новогодних праздников. Многие знаменитости худеют на 600-800 ккал в сутки, а то и на полном голоде. На «умном голоде» возможно сбросить 300-500 граммов жировой ткани и избавиться от лишней воды и отеков. Но нужно учитывать, что такое похудение нельзя проводить без контроля специалиста», — заключила Тихомирова.