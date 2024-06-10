Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Есть
Рецепты
Польза и вред
Диеты
Что будет, если...
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Новости
Кардиолог развеял популярный миф о мороженом в жару
Питание и еда

Сегодня, 19:00

1 мин.

Кардиолог развеял популярный миф о мороженом в жару

Мария Маковей
Автор
Девушка ест мороженое на пляже
Фото chabybucko/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Кардиолог Дмитрий Орловский считает, что мороженое в жаркую погоду не охлаждает организм, а наоборот, «разогревает» его. Связано это с тем, что лакомство стимулирует пищеварение и ускоряет метаболизм, в результате вырабатывается тепло, необходимое для переваривания калорий.

«Съев мороженое, вы, возможно, временно охладите желудок, однако уже через полчаса все тело разогреется, — заявил медик в беседе с NEWS.ru.

Также эксперт добавил, что аналогичное действие на организм оказывает сладкая газировка.

Уличное мороженое. Мороженое: польза и вред для организма
Польза и вред
1
0
Новости холдинга
Матвиенко указала на несостоятельность Макрона и Шольца как политиков после выборов в ЕП
Карпин заявил, что может уйти из сборной России. Что не устраивает главного тренера и кого могут назначить вместо него
Результат выборов в ЕП назвали громкой пощечиной для правящей в Германии коалиции
В Петербурге подростки ранили ножом дворника из-за замечания о мусоре
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее