Нутрициолог рассказала, как принимать рыжиковое масло в лечебных целях

В беседе с «СЭ» нутрициолог Александра Степаненко рассказала не только о полезных свойствах рыжикового масла, но и как применять продукт в лечебных целях.

Как утверждает эксперт, рыжиковое масло богато фосфолипидами, которые позитивно влияют на функционирование репродуктивной системы. Кроме того, в составе продукта есть омега-3 и омега-6 жирные кислоты. Они очень полезны для работы мозга. А также витамины А и Е — антиоксиданты, защищающие клетки организма от повреждений.

Несмотря на полезнейший состав, нутрициолог настоятельно рекомендует перед употребление рыжикового масла проконсультироваться с врачом.

Также Александра Степаненко отмечает, что для достижения лечебного эффекта масло рыжика необходимо принимать курсом не менее двух-трех месяцев.

«Достаточно 10-15 мл (не более 1 столовой ложки) продукта за 30 минут до завтрака», — добавила специалист.

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