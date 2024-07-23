Шеф-повар рассказал, как выбрать консервированный тунец для салата

Бренд-шеф ресторанного холдинга Руслан Италмазов в беседе с «СЭ» заявил, что в тунце может содержаться ртуть, поэтому его не стоит есть чаще пары раз в неделю. При этом в консервированном тунце меньше вредных веществ. Это связано с тем, что для консервов используется более молодая рыба, в которой не успел накопиться тяжелый металл.

По словам эксперта, соединения ртути чаще оседают во внутренних органах и костях рыб. Поэтому следует покупать консервированное филе тунца. А рыбы, продающейся под названием «салатный тунец», лучше избегать, в ней могут оказаться перемолотые кости, шкурка и потроха.

«Лучше всего выбрать крупнокускового тунца в собственном соку. Мясо должно иметь светлый розовый цвет и приятный аромат», — сказал специалист.

Также Италмазов советует перед покупкой консервов тщательно изучить этикетку, чтобы узнать состав и место происхождения. Например, в России тунца ловят в Японском, Азовском и Черном морях. Что касается состава консервов, в ней должны присутствовать тунец, соль, растительное масло или вода.

«Очень важно обращать внимание на срок годности и целостность самой упаковки. На банке не должно быть вмятин, сколов и других повреждений, которые могут привести к порче продукта», — подытожил эксперт.