Врач посоветовала диету на супе и воде

Врач Лариса Рогова раскрыла секреты похудения. Эксперт рекомендует за полчаса до еды выпивать стакан теплой воды, а на обед употреблять суп, который будет умеренно жирным и с твердыми кусочками еды.

«Малополезны супы-пюре: во-первых, в них нечего жевать, а зубам нужна нагрузка, когда мы пережевываем, то быстрее насыщаемся. Во-вторых, протертые супы быстрее усваиваются и с меньшими энергетическими затратами, поэтому запасается больше энергии, чем требуется», — приводит слова Роговой Life.ru.

При этом врач предупредила, что пациентам с повышенным уровнем мочевой кислоты нельзя есть супы на мясном бульоне, с щавелем и шпинатом. Отдать предпочтение лучше супам на овощном бульоне.

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