5 полезных свойств кофе для здоровья мужчин и женщин

Ароматный, бодрящий, заряжающий энергией напиток. Редкое утро обходится без кофе.

Но мало кто знает, что он не только помогает проснуться, но еще и обладает рядом полезных свойств. Расскажем о них подробнее.

Польза кофе

Полезные свойства бодрящего напитка основаны на действии антиоксидантов, входящих в состав кофейных зёрен. Они помогают избавить организм от свободных радикалов — токсичных веществ, способных вызвать воспалительные процессы и заболевания.

Помогает бороться с депрессией

Предполагается, что люди, которые регулярно пьют кофе в умеренных количествах, реже проявляют депрессивные расстройства.

Кофеин способствует выработке дофамина. Это вещество производится в головном мозге. Его еще называют гормоном радости и удовольствия. Поэтому умеренное употребление кофе помогает справиться с депрессией.

Помогает предотвратить диабет

Ученые пришли к выводу, что кофе помогает предотвратить диабет второго типа. В исследовании приняли участие более 48 000 человек. Было обнаружено, что у любителей кофе на 11% был снижен риск развития недуга.

Другой эксперимент, проведенный в 2017 году, также доказывает положительное влияние напитка на организм и возможность уменьшить вероятность такого заболевания, как диабет.

Защищает от болезни Паркинсона

Научные работы показали, что кофе способен снизить риск возникновения болезни Паркинсона. Из-за заболевания нарушается работа отделов головного мозга, которые отвечают за координацию.

Авторы исследования утверждают, что те, кто пьет кофе, менее склонны к развитию этой болезни. Помимо этого кофеин помогает контролировать координацию и ориентацию в пространстве людей, страдающих болезнью Паркинсона. Вероятно это связано с положительным влиянием кофеина на нейромедиаторы головного мозга.

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Снижает риск онкологии

Кофе снижает риск развития рака печени примерно на 40%. Также напиток противостоит таким заболеваниям, как цирроз и желчнокаменная болезнь.

Улучшает работу сердца

Употребление кофе может защитить от заболеваний сердца. Итоги исследования подтверждают, что люди, которые пьют кофе каждый день, имеют на 11% меньший риск сердечной недостаточности.

Важно понимать, что положительные свойства кофе имеют место быть при условии его употребления в умеренных количествах. Основа здорового подхода в питании — чувство меры.

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