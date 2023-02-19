Как приготовить ПП-блины? 10 рецептов для тех, кто хочет похудеть

Предлагаем и сладкие, и сытные варианты.

По традиции блины положено есть в течение всей масленичной недели. Казалось бы, жирное жареное блюдо несовместимо с понятием здорового образа жизни и правильным питанием. Но выход есть. Нутрициологи Наталья Торорощенко, Алена Денисова и Наталья Шульга поделились рецептами блинов, которые подойдут и приверженцам здорового питания.

Блины на овсяной муке с бананом

Ингредиенты:

— овсяная мука — 150 г;

— банан — 1 шт.;

— молоко низкой жирности — 400 мл;

— яйца — 2 шт.;

— растительное масло — для жарки;

— подсластитель, соль — по вкусу;

— сода — на кончике чайной ложки.

Freepik/freepik

Очистите банан, нарежьте кусочками, сложите в миску. Добавьте овсяную муку, яйца, подсластитель, соль и залейте молоком. Перемешайте смесь миксером или измельчите блендером. Погасите соду над чашкой с тестом, перемешайте.

Смажьте сковороду растительным маслом и разогрейте на плите (если не используете сковороду с антипригарным покрытием). Жарьте блины с двух сторон до золотистого цвета.

Блины на кукурузной муке и минеральной воде

Ингредиенты:

— яйца — 3 шт.;

— молоко — 1 стакан;

— минеральная вода — 1 стакан;

— кукурузная мука — 250 г;

— растительное масло;

— соль, подсластитель — по вкусу.

В глубокую миску разбейте яйца, влейте молоко, добавьте щепотку соли и подсластитель. Перемешайте до однородной массы. Небольшими порциями просейте кукурузную муку, размешивая венчиком, чтобы не образовывались комочки. В процессе замешивания влейте минеральную воду, добавьте растительное масло.

Оставьте смесь постоять на полчаса. А затем жарьте блины с двух сторон на среднем огне.

Сырные блины с укропом

Ингредиенты:

— молоко — 200 мл;

— яйца — 2 шт.;

— цельнозерновая пшеничная мука — 60 г;

— твердый сыр — 50 г;

— свежий укроп;

— соль, перец, паприка — по вкусу.

Натрите сыр на мелкой терке. Свежий укроп промойте, просушите бумажным полотенцем, нарежьте как можно мельче. Взбейте миксером или венчиком яйца с солью, добавьте муку и еще раз перемешайте, чтобы не было комочков. Добавьте специи и молоко. Всыпьте натертый сыр с зеленью, перемешайте.

Разогрейте сковороду, смажьте ее каплей растительного масла и обжарьте блины до готовности.

Блины «4х4»

Ингредиенты:

— молоко — 0,5 л;

— пшеничная мука — 4 ст. л. (с горкой);

— картофельный или кукурузный крахмал — 4 ст. л.;

— яйца — 4 шт.;

— растительное масло — 2 ст. л.;

— соль, сахар — по вкусу.

Фото Freepik/KamranAydinov

Смешайте муку с крахмалом, добавьте соль, сахар и яйца. Постепенно влейте подогретое молоко, непрерывно помешивая тесто. Последним добавьте масло. Дайте тесту немного «отдохнуть» и начинайте жарить.

Блины с льняной мукой

Ингредиенты:

— льняная мука — 20 г;

— цельнозерновая пшеничная мука — 40 г;

— отруби — 10 г;

— яйцо — 1 шт.;

— молоко — 0,5 л.

Смешайте в миске все сухие ингредиенты. Взбейте яйца с молоком, при необходимости добавьте сахарозаменитель. Соедините все ингредиенты и тщательно все перемешайте. Выпекайте блины на среднем огне.

Диетические блины на кефире

Ингредиенты:

— кефир — 1 стакан;

— яйца — 1 шт.;

— мука — 4 ст. л.;

— сода и соль — по щепотке.

Freepik/azerbaijan_stockers

Тщательно взбейте кефир с яйцом, затем добавьте муку, соду и соль. Жарьте блины с двух сторон до золотистого цвета.

Блины из рисовой муки

Ингредиенты:

— яйца — 3 шт.;

— молоко 2,5 % —150 мл;

— цельнозерновая рисовая мука — 40 г;

— подсластитель — 6 г;

— соль — 2 щепотки;

— ванилин — 1,5 г.

Немного взболтайте яйца венчиком. Добавьте молоко, сахарозаменитель, соль, ванилин, рисовую муку. Для эластичности теста можно добавить столовую ложку псиллиума (порошок из шелухи семян индийского подорожника), но это необязательный ингредиент.

Тщательно взбейте все венчиком, чтобы не осталось комочков. Разогрейте антипригарную сковороду, жарьте блинчики на среднем огне, пока тесто не станет плотным. Переверните, ждите еще примерно минуту.

Если тесто получилось слишком густым, к оригинальному рецепту можно добавить немного воды.

Шоколадные блины

Ингредиенты:

— молоко 2,5 % — 350 мл;

— вода — 150 мл;

— цельнозерновая мука — 160 г;

— яйца — 2 шт.;

-— какао-порошок — 1 ст. л.;

— горький шоколад — 25 г;

— стевия, соль.

Unsplash/DLKR

Доведите 100 мл молока почти до кипения. Добавьте шоколад, размешайте до полного растворения. Всыпьте какао, снова размешайте.

В отдельной миске смешайте яйца с сахарозаменителем, взбивайте, пока смесь не станет белой. Добавьте оставшееся молоко, воду и соль для стабилизации вкуса.

Частями добавьте муку. Соедините две смеси, снова хорошо взбейте. Тесто наливайте на разогретую сковородку.

Такие блины хорошо сочетаются с бананом и греческим йогуртом.

Блины из кабачков с зеленью

Ингредиенты:

— кабачок — 230 г;

— цельнозерновая мука — 100 г;

— яйца — 1 шт.;

— молоко — 260 мл;

— зелень — 1 пучок;

— соль.

Молодой кабачок натрите на мелкой терке, переложите в удобную емкость. Вбейте яйца, посолите. Постепенно всыпьте муку грубого помола, влейте теплое молоко, перемешайте. Измельчите зелень, добавьте в тесто.

На хорошо разогретую антипригарную сковороду вылейте первую порцию теста. Выпекайте на умеренном огне под крышкой. Когда блинчик схватится, переверните, доведите до готовности уже без крышки.

Блины на миндальной муке

Ингредиенты:

— яйца — 2 шт.;

— кокосовое молоко — 160 мл;

— миндальная мука — 22 г;

— псиллиум — 8 г (можно заменить молотыми семенами чиа);

— разрыхлитель — 1 ч. л.;

— соль — 1/2 ч. л.;

-— подсластитель — по желанию.

Unsplash/Philippe Murray-Pietsch

Соедините все ингредиенты в стакане блендера. Взбивайте до гладкой однородной текстуры. Оставьте смесь постоять, чтобы псиллиум набух.

Блинную сковороду хорошо разогрейте, налейте тесто. Переворачивайте блины аккуратно широкой лопаткой, так как тонкие блины на миндальной муке имеют свойство рваться.

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