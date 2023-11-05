Треска: польза и вред для здоровья

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Треска — одна из самых популярных промысловых рыб. Ее название в древнерусском языке означало «щепка». Возможно, из-за того что при сушке и варке мясо трески распадается на волокна.
Филе трески — один из рекордсменов по содержанию протеина: в 100 граммах содержится около 16 граммов белка. Это делает эту рыбу идеальным блюдом не только для приверженцев здорового питания, но и для спортсменов. Одна из самых ценных частей трески — это печень. Часть ее идет для производства рыбьего жира, а часть консервируют и продают как самостоятельный продукт.
В России вылавливают несколько видов тресковых рыб, включая тихоокеанскую и атлантическую треску, дальневосточного минтая, сайду, пикшу, дальневосточную и северную навагу, сайку и северную путассу. Все они обитают в соленой воде, за исключением налима, которого можно найти только в пресноводных водоемах.
Калорийность на 100 г — 69 ккал;
В 100 г:
белков — 16 г;
жиров — 0,6 г;
углеводов — 0 г.
Треска содержит много витаминов (A, B1, B2, B6, B9, B12, C, E, H, PP), полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6, а также разные минералы: калий, серу, кальций, фосфор, натрий, железо, медь, фтор, йод, молибден, хром, кобальт, никель, цинк, марганец.
Треска богата высококачественным белком — важным строительным материалом для клеток организма.
Антиоксиданты, содержащиеся в треске, замедляют процессы старения тканей, защищают клетки от свободных радикалов, снижают риск возникновения онкологии.
Треска помогает улучшить здоровье кожи и делает ее более упругой и сияющей.
Треска содержит мало жиров и калорий, поэтому может быть полезна для людей, следящих за весом и питанием.
Противопоказаний для употребления трески практически нет. Эта рыба — легкоусвояемый белок, поэтому ее можно спокойно есть.Ольга ХарлановаНутрициолог
Употребление трески может нанести вред при индивидуальной непереносимости. Люди, которые страдают аллергией на морепродукты, должны с осторожностью включать ее в рацион.
В рыбе может содержаться небольшое количество ртути. Но накопление тяжелого металла в организме опасно для здоровья детей, а также беременных и кормящих женщин. Поэтому им лучше отказаться от употребления трески.
Треску включают в рацион те, кто стремится избавиться от лишнего веса, потому что в ее тушке содержится не более 0,6% жира. Кроме этого, продукт активизирует обменные процессы в организме и помогает восстанавливаться после физических нагрузок.
Рыбий жир, получаемый из трески, активно применяют в медицине. Он полезен для работы мозга, стабилизации нервной системы, укрепления иммунитета, синтеза гормонов.
Ингредиенты:
треска — 400 г;
морковь — 1 шт.;
лук — 1 шт.;
зелень петрушки — пучок;
сок лимона — 1 ст. л;
специи — по вкусу.
Способ приготовления:
Лук очистить и мелко порезать. Морковь натереть на крупной терке.
В форму для запекания положить фольгу и выложить сверху рыбу: целиком филе или нарежьте кусочками. Сверху положить морковь и рубленую зелень, по бокам — нарезанный лук. Посолить и поперчить, сбрызнуть лимонным соком.
Плотно завернуть края фольги. Запекать рыбу в разогретой заранее до 180 °С духовке около получаса.
Ингредиенты:
треска — 400 г;
мука пшеничная — 1 ст. л.;
масло растительное — 1,5 ст. л.;
соль — 0,25-0,5 ч. л.;
перец черный молотый — 1 щепотка.
Способ приготовления:
Филе трески нарезать на куски, посыпать солью, перцем, обвалять их в муке.
Обжарить филе трески на среднем огне 2-3 минуты с одной стороны, 1,5-2 минуты — с другой.
Подавать рыбу можно с картофелем, томатным или грибным соусом.
Глаза у рыбы должны быть выпуклыми, а плавники — без мутного оттенка. При надавливании на тело трески мясо должно сохранять упругость. Если на поверхности остается вдавленный след, это может указывать на несвежесть рыбы или ее повторное замораживание. Жабры у свежей трески должны быть яркого и насыщенного цвета (чаще всего красного или красноватого).
Заражения глистами можно избежать, соблюдая несложные меры профилактики. Рыбу нужно покупать термически обработанную. Кроме этого, ее нужно хорошо прожаривать перед употреблением.Ольга ХарлановаНутрициолог
Треска хранится в холодильнике при температуре от -2 до 0 градусов не более 2-3 дней. В морозилке рыбу можно хранить 7-10 месяцев.
Треску можно есть не чаще одного-двух раз в неделю. Кроме того, рыба в естественных условиях содержит небольшое количество ртути, ее избыток в организме токсичен.
Время приготовления трески в среднем составляет 20 минут. Чтобы ускорить процесс, можно нарезать рыбу на небольшие куски.
В Баренцевом и Белом морях ловят атлантическую треску и поставляют из Мурманска и Архангельска. А тихоокеанскую — на Дальнем Востоке, она мельче по размеру.