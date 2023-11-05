Треска: польза и вред для здоровья

Треска — одна из самых популярных промысловых рыб. Ее название в древнерусском языке означало «щепка». Возможно, из-за того что при сушке и варке мясо трески распадается на волокна.

Филе трески — один из рекордсменов по содержанию протеина: в 100 граммах содержится около 16 граммов белка. Это делает эту рыбу идеальным блюдом не только для приверженцев здорового питания, но и для спортсменов. Одна из самых ценных частей трески — это печень. Часть ее идет для производства рыбьего жира, а часть консервируют и продают как самостоятельный продукт.

В России вылавливают несколько видов тресковых рыб, включая тихоокеанскую и атлантическую треску, дальневосточного минтая, сайду, пикшу, дальневосточную и северную навагу, сайку и северную путассу. Все они обитают в соленой воде, за исключением налима, которого можно найти только в пресноводных водоемах.

Калорийность и БЖУ трески

Калорийность на 100 г — 69 ккал;

В 100 г:

белков — 16 г;

жиров — 0,6 г;

углеводов — 0 г.

Польза трески

Треска содержит много витаминов (A, B1, B2, B6, B9, B12, C, E, H, PP), полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6, а также разные минералы: калий, серу, кальций, фосфор, натрий, железо, медь, фтор, йод, молибден, хром, кобальт, никель, цинк, марганец.

Источник белка

Треска богата высококачественным белком — важным строительным материалом для клеток организма.

Содержит антиоксиданты

Антиоксиданты, содержащиеся в треске, замедляют процессы старения тканей, защищают клетки от свободных радикалов, снижают риск возникновения онкологии.

Содержит омега-3 жирные кислоты

Улучшает состояние кожи

Треска помогает улучшить здоровье кожи и делает ее более упругой и сияющей.

Диетический продукт

Треска содержит мало жиров и калорий, поэтому может быть полезна для людей, следящих за весом и питанием.

Вред трески

Употребление трески может нанести вред при индивидуальной непереносимости. Люди, которые страдают аллергией на морепродукты, должны с осторожностью включать ее в рацион.

В рыбе может содержаться небольшое количество ртути. Но накопление тяжелого металла в организме опасно для здоровья детей, а также беременных и кормящих женщин. Поэтому им лучше отказаться от употребления трески.

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Треска в медицине

При похудении

Треску включают в рацион те, кто стремится избавиться от лишнего веса, потому что в ее тушке содержится не более 0,6% жира. Кроме этого, продукт активизирует обменные процессы в организме и помогает восстанавливаться после физических нагрузок.

Рыбий жир

Рыбий жир, получаемый из трески, активно применяют в медицине. Он полезен для работы мозга, стабилизации нервной системы, укрепления иммунитета, синтеза гормонов.

Вкусные блюда с треской

Треска, запеченная в фольге

Ингредиенты:

треска — 400 г;

морковь — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

зелень петрушки — пучок;

сок лимона — 1 ст. л;

специи — по вкусу.

Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney

Способ приготовления:

Лук очистить и мелко порезать. Морковь натереть на крупной терке. В форму для запекания положить фольгу и выложить сверху рыбу: целиком филе или нарежьте кусочками. Сверху положить морковь и рубленую зелень, по бокам — нарезанный лук. Посолить и поперчить, сбрызнуть лимонным соком. Плотно завернуть края фольги. Запекать рыбу в разогретой заранее до 180 °С духовке около получаса.

Треска, жаренная на сковороде

Ингредиенты:

треска — 400 г;

мука пшеничная — 1 ст. л.;

масло растительное — 1,5 ст. л.;

соль — 0,25-0,5 ч. л.;

перец черный молотый — 1 щепотка.

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Способ приготовления:

Филе трески нарезать на куски, посыпать солью, перцем, обвалять их в муке. Обжарить филе трески на среднем огне 2-3 минуты с одной стороны, 1,5-2 минуты — с другой. Подавать рыбу можно с картофелем, томатным или грибным соусом.

Как выбрать треску

Глаза у рыбы должны быть выпуклыми, а плавники — без мутного оттенка. При надавливании на тело трески мясо должно сохранять упругость. Если на поверхности остается вдавленный след, это может указывать на несвежесть рыбы или ее повторное замораживание. Жабры у свежей трески должны быть яркого и насыщенного цвета (чаще всего красного или красноватого).

Как хранить треску

Треска хранится в холодильнике при температуре от -2 до 0 градусов не более 2-3 дней. В морозилке рыбу можно хранить 7-10 месяцев.

Популярные вопросы

Можно ли есть треску каждый день?

Треску можно есть не чаще одного-двух раз в неделю. Кроме того, рыба в естественных условиях содержит небольшое количество ртути, ее избыток в организме токсичен.

Сколько по времени варится треска?

Время приготовления трески в среднем составляет 20 минут. Чтобы ускорить процесс, можно нарезать рыбу на небольшие куски.

Где добывают треску в России?

В Баренцевом и Белом морях ловят атлантическую треску и поставляют из Мурманска и Архангельска. А тихоокеанскую — на Дальнем Востоке, она мельче по размеру.